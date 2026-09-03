El CEO de Despegar, Gonzalo García Estebarena, será el orador invitado de la Gala de Endeavor esta noche en el LATU

El ecosistema de negocios del país se reencontrará esta noche en la clásica Gala de Endeavor, definida como la cena de networking más grande de Uruguay.

El evento, que celebrará su 19ª edición, se realizará en las instalaciones del Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU. Allí se congregarán más de 700 personas, entre los líderes de más de un centenar de las principales empresas locales y multinacionales, emprendedores, inversores, representantes de gobierno y de la política local.

Esta edición marcará el inicio de la gestión de Maximiliano Casal, cofundador de la tecnológica Nowports, como presidente de Endeavor Uruguay.

Foto: Leonardo Mainé

A su vez, como cada año, la velada contará con la presencia de un orador invitado. Este año es el turno de Gonzalo García Estebarena, CEO de Despegar, la reconocida empresa de tecnología especializada en viajes.

“Su participación acerca al público de la Gala la mirada de uno de los referentes regionales en la intersección entre negocio y tecnología”, destacan los organizadores del evento.

García Estebarena forma parte de la compañía desde 2017, donde ocupó los cargos de chief commercial officer y chief technology officer antes de asumir como CEO en 2026, y cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria.

Previamente, el ejecutivo trabajó en Latam Airlines y fue consultor en McKinsey & Company. Es ingeniero electrónico por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y tiene un MBA con distinción de Harvard Business School.

En Despegar, García Estebarena lideró la incorporación de la inteligencia artificial, impulsando la creación de SOFIA, el primer agente de viajes basado en IA generativa de la región.

Para Endeavor, la Gala no solo es una ocasión de encuentro para la comunidad de negocios local, sino que además se trata de la principal fuente de recaudación de la organización dedicada a la promoción del emprendedurismo.