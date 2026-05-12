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Venezuela, ¿el “Estado 51” de EE.UU.? la irónica sugerencia de Trump y la respuesta de Delcy Rodríguez

Tras el triunfo venezolano sobre Italia en el Mundial de Béisbol, el mandatario sugirió que el país caribeño podría convertirse en el “Estado 51. "Eso Jamás estaría previsto", respondió la presidenta encargada.

El País
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12/05/2026, 03:20
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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.
Foto: AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo ayer lunes que “jamás estaría previsto” que Venezuela se convierta en el “Estado 51” de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump comentó al triunfo venezolano sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 sugiriendo de manera irónica que Venezuela podría convertirse en el “Estado 51” de la Unión estadounidense.

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez desde La Haya.

Trump había celebrado en su red Truth Social la victoria venezolana por 4-2 sobre Italia y escribió: “¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! (...) ¿Estado número 51?”.

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca en Washington, D.C.
Foto: AFP

En reacción, Rodríguez reivindicó la historia independentista venezolana y aseguró que el país seguirá defendiendo “la integridad, la soberanía y la independencia”. “Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre”, subrayó.

La dirigente venezolana evitó tensar el tono diplomático y señaló que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington, y “ese es el curso, ese es el camino”, alertó. EFE

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