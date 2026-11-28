Venezuela derogará una ley que inhabilita a opositores de por vida e impone penas de hasta 30 años de prisión por promover sanciones internacionales contra el país. La norma será anulada tras un nuevo acuerdo entre el gobierno interino y la oposición en las negociaciones que apuntan hacia la convocatoria de elecciones, con la mediación de Estados Unidos.

Vigente desde finales de 2024, la ley fue promovida después de la reelección del derrocado dictador Nicolás Maduro, en unos comicios cuestionados por la oposición y desconocidos por gran parte de la comunidad internacional.

“Vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo sea derogada”, afirmó el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

La norma también establece penas de prisión de 25 a 30 años, confiscación de bienes y severas multas. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países han impuesto sanciones a Venezuela por violaciones graves de los derechos humanos, el deterioro de la democracia y casos de corrupción.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a los residentes del barrio La Vega durante una asamblea callejera en Caracas. Foto: AFP

Washington levantó algunas de las sanciones después de que capturara a Maduro y lo entregara a un tribunal para que lo juzgue por narcotráfico.

“Esa ley obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía Venezuela”, dijo Rodríguez en declaraciones en la sede legislativa.

Según el jefe del Parlamento, esta situación se ha venido resolviendo por la “vía de la diplomacia de paz defendida” por su hermana, la mandataria interina Delcy Rodríguez. Desde que asumió el poder, Delcy Rodríguez gobierna bajo las directrices de Washington.

Dentro de los próximos pasos que dará el gobierno en su diálogo con la oposición, está previsto una reforma de la Ley contra el Odio.

El sindicato de la prensa venezolana abogó por la pronta derogación de la ley que inhabilitaba a los opositores.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Foto: AFP

“Pedimos que esta misma consideración sea aplicada a otras normas como la Ley contra el Odio, un instrumento que, de mantenerse vigente, representa un riesgo para la disidencia y el activismo social venezolano”, afirmó el sindicato en un mensaje en X.

Esta semana culminó la cuarta ronda de negociaciones hacia una transición democrática. Delcy Rodríguez ha prometido que el país celebrará elecciones libres y justas, aunque sin fijar una fecha.

La líder de la oposición María Corina Machado sacudió la escena política venezolana con su sorpresivo regreso del exilio el mes pasado. Había ganado las primarias de la oposición en 2023 para enfrentarse a Maduro en las elecciones de 2024, pero se le impidió legalmente presentarse.

Su partido había designado al diplomático Edmundo González Urrutia como su sustituto en la contienda presidencial.

El diplomático anunció el jueves que regresará a Venezuela al cabo de más de dos años de exilio en España.

Seguidores acompañan a María Corina Machado en su regreso a Venezuela. Foto: Miguel Gutiérrez/EFE

Galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Machado es ampliamente considerada como la principal candidata en caso de que haya elecciones, pese a su exclusión de las conversaciones sobre la transición.

El miércoles Machado prometió una transición política con “la verdad sin rencor y la justicia sin venganza”, durante un encuentro con estudiantes. El programa Punto de Acuerdo pretende reunir a “todos los venezolanos” en torno a un mismo proyecto, asegura.

“Primero vamos a poner orden en esta casa. Primero vamos a atender la emergencia de nuestros niños. Cuatro millones de niños que están fuera de la escuela, ¿vale? Pensionados que viven con una pensión de un dólar al mes y no tienen con qué comprar la medicina”, proclama. AFP

Cuándo elecciones: “Mañana, mañana!”

“¿Cuándo quieren elecciones?” “¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana!”, responden habitantes del barrio Petare en Caracas a la líder de la oposición, María Corina Machado, que lanzó el jueves una consulta mediante asambleas para dibujar un plan de gobierno. El proceso recogerá propuestas orientadas a formular un programa de gobierno en medio de una transición democrática.

Consiste en organizar pequeñas asambleas en barrios populares de Venezuela, además de incluir las opiniones de venezolanos alrededor del mundo. Durará varios meses y, según el equipo de la premio Nobel de la Paz, debería reunir a más de un millón de personas. El jueves visitó tres barrios para promover la iniciativa, mezclándose con la gente en pequeños baños de masas.

Es recibida entre gritos de “¡Libertad!”, la besan, la abrazan. Algunos lloran de emoción, otros tienen la voz entrecortada. Machado comenzó a movilizar a sus bases desde su regreso a Venezuela el 25 de octubre, luego de diez meses de exilio. También busca apoyos más allá de su partido.