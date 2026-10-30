Corina Machado cuestiona transparencia del acuerdo petrolero firmado entre Venezuela y el gobierno de Trump

La líder opositora María Corina Machado cuestionó ayer jueves la transparencia del acuerdo petrolero de Venezuela y Estados Unidos, firmado en agosto entre el régimen interino de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump.

Ese acuerdo otorgó a Estados Unidos el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela, equivalentes al 20% del total. “Este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere”, afirmó Machado en su primera rueda de prensa desde su regreso a Venezuela el pasado domingo al cabo de 10 meses en el exilio.

El acuerdo es operado por la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), encabezada por el venezolano Alejandro Betancourt, un empresario señalado por negocios opacos en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. “Esta persona en particular es investigada por causas y por delitos muy serios en diversos países del mundo”, comentó Machado. El empresario tiene una causa abierta en España por lavado de dinero y fraude fiscal, mientras que Suiza abrió un proceso en su contra por blanqueo de dinero.

Machado dijo que espera que la mesa de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición -en el que no está incluida- tenga éxito y cumpla con su objetivo. “Nosotros no estamos formando parte de esta mesa y lo que sí (...) estamos muy interesados en que tenga éxito y que cumpla su cometido”, remarcó la líder opositora. AFP, EFE