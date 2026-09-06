Las multinacionales Chevron, Eni y Geopark negocian acuerdos vinculados al sector petrolero venezolano

El histórico acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, pese a los beneficios prometidos, es visto con cautela por expertos y empresas no solo por las incógnitas que existen en torno a la situación, sino por los retos en infraestructura en el país caribeño y ante futuros cambios políticos. Aun así, el régimen chavista ha anunciado algunos acuerdos, confirmados por las contrapartes: la petrolera italiana Eni, la colombiana Geopark, Chevron y GE Vernova.

Por lo pronto, la petrolera italiana Eni asumirá la gestión exclusiva del campo petrolero Junín 5 en Venezuela por un periodo de 25 años, tras la firma el pasado miércoles de un Contrato de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPPH) con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“El CPPH, que tiene una vigencia de 25 años con posibilidad de prórroga, otorga a Eni la condición de operador exclusivo del área Junín 5, con plena responsabilidad sobre la gestión técnica, financiera y comercial del proyecto”, explicó la compañía en un comunicado.

Ubicado en tierra dentro de la Faja Petrolífera del Orinoco, Junín 5 es un yacimiento de crudo pesado que alberga 35.000 millones de barriles de petróleo certificado en sitio y cuya producción actual se sitúa en torno a los 12.000 barriles diarios, según el comunicado de la empresa italiana.

La empresa italiana confirmó que la firma culmina el proceso iniciado el pasado 28 de abril con la rúbrica del Acuerdo de Bases para hacer la transición desde la antigua empresa mixta Petrojunín (donde Eni poseía el 40 % y Pdvsa el 60 %) hacia el nuevo régimen marco fijado por la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional venezolana en enero.

La suscripción del acuerdo se llevó a cabo en Caracas el pasado miércoles en presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, así como de la ministra de Hidrocarburos venezolana, Paula Henao, el presidente ejecutivo de Pdvsa, Héctor Obregón, y el consejero delegado de Eni, Claudio Descalzi. Eni mantiene operaciones en Venezuela desde 1998, donde posee seis licencias de exploración y extracción repartidas entre el Golfo de Venezuela, el Golfo de Paria y la Faja del Orinoco. En el ámbito del gas natural, Eni opera, a través de Cardón IV (empresa conjunta al 50 % con la española Repsol), el campo marino Perla, considerado el mayor yacimiento de gas mar adentro descubierto en América Latina.

Durante 2025, la producción atribuible a Eni alcanzó los 64.000 barriles equivalentes de petróleo al día, principalmente del campo de gas Perla, que representa cerca del 35% del consumo total de gas del país.

En otro orden, el régimen interino de Venezuela firmó el viernes un acuerdo con la colombiana GeoPark para explotar durante 25 años un campo de crudo pesado, que se suma a otros firmados en la semanapara reflotar la industria petrolera del país.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, supervisó en Caracas la firma de otros acuerdos de mayor envergadura con las petroleras, como Chevron, para ampliar sus operaciones en el país, así como con GE Vernova para recuperar la industria eléctrica.

Wright viajó a Caracas tras un “histórico” acuerdo alcanzado el 28 de agosto con Venezuela, que cedió la explotación de una quinta parte de sus reservas petroleras a EE.UU.

Cooperación energética y comercial Alianza entre el régimen chavista y Trinidad y Tobago Venezuela y Trinidad y Tobago acordaron en la semana trabajar en una cooperación energética y comercial, entre otras áreas, como parte de “una nueva etapa en la historia de las relaciones” bilaterales, informó el ministro de Exteriores venezolano, Félix Plasencia, quien se reunió en Caracas con su homólogo trinitense, Sean Sobers. Según un comunicado publicado por Plasencia en X, ambos funcionarios “diseñaron una agenda de trabajo para facilitar el inicio” de esa nueva etapa liderada por la presidenta encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Ambos países vivieron episodios de tensión el año pasado durante el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, dada la cercanía de Trinidad y Tobago, aliado del país norteamericano, con Venezuela. El año pasado, EE.UU. instaló un sistema de radares en la isla de Tobago, en el contexto del despliegue aeronaval que desembocó el pasado 3 de enero en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense en Caracas. En junio, Venezuela otorgó a la británica Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago. EFE

Con información de EFE y AFP