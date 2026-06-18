Vandalizaron la estatua de José Artigas en Santiago de Chile: le quitaron las manos e intentaron derribarla

El Gobernador de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego, denunció en su cuenta de Instagram la vandalización de una estatua del prócer José Gervasio Artigas en la capital chilena. A la obra le quitaron dos de sus manos e intentaron derribarla.

"Esto es inaceptable, tenemos que terminar con estos vándalos, que destruyen la ciudad que nos pertenece a todos", añadió Orrego.

El gobernador chileno dijo que realizar una vandalización de este tipo acarrea sanciones: "Tiene penas de cárcel y tiene multas que pueden ser muy significativas, entonces el tema, más que aumentar las penas -que también puede ser- lo importante es que podamos identificar a estos vándalos y llevarlos a los tribunales", sostuvo Orrego.

Subrayó que la identificación es importante ya que sino "cualquier pena que tengamos en papel literalmente va a ser humo".

Se llevaron el busto de Pierre de Coubertin en Parque Batlle

A finales de abril, Montevideo registró otro robo de una escultura ubicada en espacios públicos. En este caso, los ladrones se llevaron el busto del barón Pierre de Coubertin, un homenaje a quien es considerado el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos.

Robaron el busto del barón Pierre de Coubertin, un homenaje a quien es considerado el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La escultura estaba ubicada en el cruce de Américo Ricaldoni y Cataluña, en las inmediaciones del Estadio Centenario, en el Parque Batlle. El busto fue inaugurado en 2002, sobre una base de mármol que a su vez está sobre un piso con el logo de las Olimpíadas.