Un avión de Latam chocó a otro de Aerolíneas Argentinas en la pista del aeropuerto de Santiago de Chile

Dos aviones, entre ellos uno de Aerolíneas Argentinas, chocaron este miércoles en plena pista del aeropuerto internacional de Santiago, un incidente que alteró durante algunas horas el normal funcionamiento de la principal terminal aérea de Chile.

Según información preliminar, el hecho ocurrió durante maniobras en tierra, cuando una aeronave de Latam que se preparaba para despegar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez con destino a Brasil colisionó con las alas de un avión de Aerolíneas Argentinas que se encontraba en la pista.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile precisó que el incidente involucró a un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y a un Airbus A321 de Latam Airlines, y confirmó que no se registraron personas lesionadas.

“Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados”, indicaron, luego de que los vuelos fueran cancelados. “La DGAC realizará la investigación respectiva”, agregó el organismo.

📍 #Santiago | Informamos incidente ocurrido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, entre un avión B737 de Aerolíneas Argentinas y un avión A321 LATAM, sin lesionados. La @DGACChile realizará la investigación respectiva. Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados. pic.twitter.com/VPYIk5w69S — DGAC Chile (@DGACChile) April 23, 2026

El comunicado de Aerolíneas

Tras el incidente, Aerolíneas Argentinas informó que el avión quedó fuera de servicio y que los pasajeros fueron reubicados en otro vuelo.

“En relación al vuelo AR1267 que cubría la ruta Santiago de Chile-Aeroparque J. Newbery, la aeronave Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenida y en espera para su despegue, recibió un golpe por detrás por parte de una aeronave de Latam en traslado hacia otra posición. El impacto produjo daños en la barra estabilizadora del equipo de Aerolíneas Argentinas, quedando el avión fuera de servicio. De acuerdo a los primeros relevamientos, se tratan de daños menores”, señaló la compañía en un comunicado.

Aerolíneas Argentinas aclaró “que en ningún momento estuvo en juego la seguridad de los pasajeros y tripulación, que fueron desembarcados de acuerdo a los protocolos de seguridad y reubicados en vuelos sucesivos”.

Daños en las alas de los aviones de LATAM y Aerolíneas Argentinas luego de colisionar anoche en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile. pic.twitter.com/qPQmtLiibr — Norberto Dupesso (@norbertodupesso) April 23, 2026

Según el comunicado, la mayoría de los pasajeros fueron reubicados anoche en el vuelo de Sky 5008 con salida a Aeroparque a las 00.40, mientras que el resto de los pasajeros fueron reubicados en el vuelo AR1281 que partió de Chile el jueves por la mañana.

“Aerolíneas Argentinas reafirma su compromiso máximo con la seguridad operacional, y lamenta los inconvenientes que se hayan derivado de este incidente. Además, se informa que la compañía ya inició los tramites de reclamo correspondientes por el daño producido”, agrega el comunicado.

La versión de Latam

El grupo Latam también difundió un comunicado sobre el incidente: “Durante el rodaje previo al despegue del vuelo LA756 (que se disponía a realizar la ruta Santiago-San Pablo), la aeronave tuvo contacto con una aeronave de Aerolíneas Argentinas en plataforma, lo que generó daños menores en una de sus alas”.

La aerolínea informó que como parte del protocolo, se procedió al desembarque de todos los pasajeros, que fueron reubicados en un nuevo vuelo, que despegó a las 00.29 del miércoles.

“La línea aérea activó sus protocolos de seguridad y se encuentra investigando lo ocurrido en coordinación con las autoridades correspondientes. LATAM Airlines Group reafirma que la seguridad es un valor intransable y que todas sus decisiones operacionales se toman resguardando este principio”, concluye el comunicado.

Modelos de aviones en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile. Foto de Archivo.

Testimonios

De acuerdo con un testimonio recogido por Radio ADN de Chile, uno de los pasajeros del vuelo de Latam relató que la aeronave se encontraba en pleno carreteo previo al despegue cuando se sintió “un golpe muy fuerte” en la parte trasera.

El mismo testigo señaló que, minutos antes del impacto, algunos ocupantes ya habían advertido la cercanía inusual con otra aeronave.

El pasajero entrevistado por Radio ADN advirtió además sobre el riesgo potencial de la situación: “Pudo haber sido más grave, porque si esto ocurría cuando el avión tomaba mayor velocidad, podría haber sido mucho peor”.

Avión de Latam. Foto de Archivo.

Según consignó ADN, los pasajeros, en su mayoría de nacionalidad brasileña, expresaron su sorpresa y cuestionaron cómo dos aviones modernos pudieron chocar de esa manera en la pista.

El vuelo de Latam, que tenía como destino San Pablo, fue finalmente reprogramado para cerca de las 00.30 de este jueves.

La Nación y El Mercurio/GDA