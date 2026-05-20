Vehículo explotó en el distrito financiero de Nueva York: corridas y pánico en Wall Street por un incendio

Un vehículo se incendió y explotó en el distrito financiero de Manhattan, cerca de la estatua del Toro de Wall Street, en Nueva York. El hecho ocurrió el martes por la tarde (hora local) y no se reportaron heridos.

Según informaron medios locales, efectivos de la policía y del Departamento de Bomberos de Nueva York acudieron al cruce de Broadway y Stone Street tras recibir recibir varios llamados sobre un auto en llamas.

Una densa columna de humo negro se elevó sobre la zona y generó alarma entre peatones y turistas.

Imágenes difundidas por usuarios en la red social X muestran al rodado, presuntamente vinculado a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA), mientras es consumido lentamente por el fuego.

La detonación generó corridas y pánico entre quienes que se encontraban en las inmediaciones.

Los equipos de emergencia lograron controlar el incendio antes de las 19. Tras extinguir las llamas, el vehículo quedó completamente calcinado. Se procedió entonces con la remoción de los restos dañados.

Las autoridades señalaron que no hubo víctimas ni heridos y precisaron que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya tratado de un hecho intencional. Las causas del incendio continúan bajo investigación.

El antecedente de una explosión en El Bronx

El último antecedente se retrotrae a noviembre. A menos de 24 horas de que La Gran Manzana fuera noticia por los comicios electorales a la alcaldía -en las que se impuso Zohran Mamdani-, se reportó la poderosa explosión de un auto en el barrio El Bronx, al norte de la ciudad estadounidense.

Los primeros reportes indicaban entonces que cinco personas habían resultado heridas producto del accidente. Según informó ABC 7, integrantes del cuerpo de Bomberos recibieron una llamada por el incendio del vehículo alrededor de las 19 (hora local) en la calle 955 Westchester Ave., entre Intervale Avenue y Kelly Street.

Una vez en el lugar, controlaron las llamas y asistieron a los afectados, a quienes se trasladó de urgencia al Hospital Jacobi, con diagnósticos por quemaduras. El momento de la explosión quedó registrado en un video.

Las autoridades investigan qué provocó el incendio del rodado y la sucesiva explosión. Hasta el día de la fecha, se desconoce si se trató de un ataque o si fue producto de un desperfecto mecánico.

Nueva York atravesaba por aquellos meses un clima de alta tensión política, luego de el demócrata Mamdani venciera a los candidatos republicanos en la elección distrital y se quedara con la alcaldía, en medio de tensiones con el gobierno del presidente Donald Trump, que lo calificó como comunista.

La Nación/GDA