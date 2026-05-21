El tramo de la escalera de la Torre Eiffel que estuvo oculto 40 años y se vendió por una cifra récord

Un tramo de la escalera de la Torre Eiffel, compuesto por 14 peldaños, fue adjudicado este jueves por 450.160 euros (522.546 dólares) a un coleccionista francés, anunció la casa de subastas Artcurial.

Con una altura de 2,75 metros, procede de la escalera helicoidal original de la "Dama de Hierro", que data de 1889 y que conectaba el segundo y el tercer piso del emblemático monumento de París.

Procedente de una colección privada donde permaneció más de 40 años, este tramo estaba estimado entre 120.000 y 150.000 euros.

En 2016, una pieza similar vendida por la misma casa de subastas alcanzó los 523.800 euros (unos 608.000 dólares), mientras que el récord se estableció en 2008 en Sotheby's, donde un comprador estadounidense pagó por otro 552.750 euros (unos 642.000 dólares).

En 1983, la instalación de un ascensor entre los dos últimos pisos de la torre obligó a desmontar y cortar una escalera en 24 trozos.

Dos personas se toman una selfie en frente de la Torre Eiffel durante un amanecer en París el 6 de abril de 2026. KENZO TRIBOUILLARD/AFP fotos

En aquel entonces, las escaleras que conectaban el segundo y el tercer piso fueron desmanteladas y divididas. Una de estas secciones se exhibe en la planta baja del monumento, mientras que otras fueron destinadas a instituciones como el Museo de Orsay y el Parque de la Villette. Varios fragmentos también fueron adquiridos por coleccionistas de todo el mundo.

Según Artcurial, de los tramos vendidos ese año, "pocos permanecieron en Francia y fueron conservados por sus compradores originales".

Alto valor en objetos vinculados al monumento parisino

El historial de ventas recientes indica una fuerte apreciación del valor de estos fragmentos. En 2013, una sección se subastó por 212.458 €. En 2016, otra pieza alcanzó los 523.800 €, mientras que ejemplos más recientes se vendieron por valores superiores a los 250.000 €, lo que refuerza el interés del mercado por los objetos vinculados al monumento parisino.

Varios elementos acabaron en lugares prestigiosos del mundo: uno está instalado en los jardines de la Fundación Yoishii en Yamanashi, en Japón, un segundo cerca de la Estatua de la Libertad en Nueva York, y un tercero en Disneylandia. Otros pertenecen a colecciones privadas.

Con 324 metros de altura, la Dama de Hierro fue construida por Gustave Eiffel (1832-1923) para la Exposición Universal de 1889.

Con información de AFP y O Globo