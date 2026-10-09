Tragedia en Brasil: una aeronave de la Policía Militar se estrelló y dejó tres muertos en Minas Gerais

Una aeronave se estrelló este viernes por la tarde cerca del aeropuerto de Ipatinga, en Santana do Paraíso, Vale do Aço, Minas Gerais. La aeronave, modelo PP-EJO, pertenece a la Policía Militar de Minas Gerais (PMMG), que confirmó a O Globo el fallecimiento de tres agentes de policía de la corporación que viajaban a bordo.

#BREAKING



Em um dia triste para a aviação em Minas Gerais, um Beechcraft King Air B300 da Polícia Militar do estado caiu em Ipatinga, próximo ao aeroporto



Sem informações ainda sobre vítimas@OnDisasters @plantao190 pic.twitter.com/mcNgSAy0FE — AEROIN (@aero_in) October 9, 2026

El Departamento de Bomberos fue alertado alrededor de las 16:20 horas para atender un incidente en la carretera BR-458, cerca del kilómetro 43. Se movilizaron dos equipos para investigar el accidente. Al momento de redactar este informe inicial, los bomberos aún no contaban con más detalles sobre el incidente.

Según el sitio web de aviación AeroIn, los datos preliminares de la plataforma AirNavRadar indican que la aeronave realizó una maniobra de aterrizaje frustrado con un giro a la izquierda antes de estrellarse.

La aeronave es un turbohélice bimotor del fabricante Beech Aircraft, modelo 300, también identificado por el código ICAO BE30. Utilizada por la Policía Militar en diversas operaciones, la aeronave también se emplea para el transporte de órganos para trasplantes. Originalmente, el modelo tiene capacidad para nueve pasajeros, además del piloto. Fabricada en 1986, la aeronave contaba con documentación válida hasta abril de 2027.

Serie de accidentes aéreos en MG

El viernes por la mañana se reportó otro accidente aéreo en Minas Gerais. El piloto de una avioneta monomotor falleció tras sufrir quemaduras tan graves que quedó irreconocible cuando la aeronave chocó contra una estructura en el hangar del Metro de Belo Horizonte e impactó contra el cableado eléctrico en el área de mantenimiento, según informó el Departamento de Bomberos.

Según los informes, el avión volaba a baja altura sobre la zona cuando se oyeron explosiones provenientes de la aeronave, seguidas de una columna de humo. El hangar no se vio afectado por el incendio. Ningún vagón del tren sufrió daños.

O Globo/GDA