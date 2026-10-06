Avión de British Airways perdió 8.000 metros de altitud en pocos minutos y regresó a Londres tras una emergencia

Un avión de British Airways que cubría la ruta entre Londres y Chicago tuvo que regresar al Reino Unido este lunes 5 de octubre tras declarar una emergencia durante el vuelo. La aeronave, un Boeing 777-200ER, descendió unos 8.000 metros en pocos minutos mientras sobrevolaba Irlanda. El avión pasó de aproximadamente 11.000 metros a 2.700 metros antes de regresar al aeropuerto de Heathrow.

El vuelo BA295 había despegado de Heathrow con destino al aeropuerto O'Hare, en Chicago. Cerca de una hora después de la partida, cuando se encontraba a altitud de crucero, la aeronave presentó un problema técnico e inició un descenso rápido. Los datos de seguimiento indican que la pérdida de altitud se produjo en aproximadamente siete minutos.

Durante el episodio, la tripulación activó el código 7700, utilizado internacionalmente para indicar una emergencia general al equipo de control del tránsito aéreo. La aeronave, entonces, interrumpió el cruce del Atlántico y cambió el rumbo para regresar a Londres.

Las máscaras de oxígeno cayeron en la cabina

Los pasajeros relataron que las máscaras de oxígeno fueron liberadas durante el incidente. Según testimonios publicados por The Guardian, hubo turbulencia antes de que se activaran las máscaras y comenzara el descenso. Un pasajero declaró al diario que, pese a la situación, el descenso no pareció particularmente brusco dentro de la cabina y elogió la actuación de los pilotos.

El rápido descenso hasta una altitud inferior a los 2.700 metros es compatible con los procedimientos que se aplican ante una posible pérdida de presurización, aunque British Airways no confirmó que esa haya sido la causa del incidente. La compañía informó únicamente que se produjo un problema técnico.

Azafata con una máscara de oxígeno en un vuelo. Foto: Canva.

El avión pasó horas sobre el mar antes de aterrizar

Después de regresar en dirección al Reino Unido, el Boeing 777 pasó unas cuatro horas dando vueltas sobre el canal de Bristol. El procedimiento permitió que la aeronave consumiera combustible y redujera su peso antes de aterrizar en Heathrow.

El avión aterrizó de forma segura en Heathrow alrededor de las 17:00, hora local. Los pasajeros descendieron normalmente y no hubo reportes de personas heridas. British Airways informó que está trabajando para reorganizar el viaje de los pasajeros afectados.

"La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra principal prioridad, y la aeronave aterrizó de forma segura después de que nuestros pilotos altamente capacitados regresaran a Heathrow tras un problema técnico", afirmó la compañía.

La causa específica de la falla todavía no fue divulgada. La aeronave involucrada es un Boeing 777-200ER con unos 30 años de operación.

O Globo/GDA