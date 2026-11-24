Retienen a 25 rehenes en supermercado de Cartagena: asaltantes piden casi dos millones de dólares
El incidente tiene lugar a menos de 24 horas de que explotara un coche bomba en Barranquilla. Este martes se celebra el aniversario del acuerdo de paz de desarme de las FARC.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este martes que un grupo de asaltantes mantiene 25 rehenes en un supermercado de Cartagena, conocida ciudad turística del país latinoamericano. El suceso activó un gran operativo policial a menos de 24 horas de que explotara un coche bomba en la ciudad de Villavicencio, dejando 25 heridos.
Los criminales pretendían asaltar un vehículo blindado en un centro comercial pero, tras un aviso a la policía, se refugiaron y tomaron a una treintena de rehenes en un supermercado, cinco de ellos ya liberados.
"Nos les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores", informó De la Espriella en una rueda de prensa.
Imágenes emitidas en medios y redes sociales muestran a decenas de policías y francotiradores apostados en edificios de los alrededores, y también a encapuchados con armas largas al lado de rehenes arrodillados dentro del supermercado.
"Mi hijo está allá. Estoy muy alterado (...) No salió del trabajo y no responde al teléfono, creo que se lo quitaron", dijo en llamada con la AFP Jacob Pérez, padre de uno de los trabajadores del supermercado.
El secuestro se da el mismo día que se marca el décimo aniversario del histórico acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla de las FARC, y en medio de la peor ola de violencia en el país desde entonces.
Las llegadas al aeropuerto de la famosa ciudad costera se reactivaron tras una suspensión temporal por operaciones de la fuerza pública, informó la autoridad aérea colombiana.
Según medios locales, los secuestrados piden casi dos millones de dólares, dos coches blindados y vía libre para ir hacia Barranquilla, a 130 km de Cartagena.
AFP
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