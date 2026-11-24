Un coche bomba estalló en la noche del lunes en la ciudad colombiana de Villavicencio, en el centro del país, y dejó al menos 23 heridos, incluida una menor de edad, y graves daños materiales en la sede del gobierno regional y sus alrededores, sin que de momento las autoridades reporten muertos.

Este atentado se produce en momentos en que el presidente Abelardo de la Espriella, en el poder desde el 7 de agosto, adelanta una ofensiva militar con apoyo de Estados Unidos contra los grupos armados que encienden con el combustible de la cocaína la peor ola de violencia de la última década en Colombia.

Daños en la Gobernación de Meta, apagón en el centro y reacción de De la Espriella

La bomba, que detonó pasadas las 21:00 locales (23:00 de Uruguay) y dejó un inmenso cráter, no dejó víctimas mortales "hasta el momento" e iba dirigida contra la Gobernación del departamento de Meta en Villavicencio, informó el mandatario en la red social X.

Las primeras imágenes muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados, ventanas rotas, un gran número de escombros por el suelo y un enorme cráter donde se apostó el vehículo bomba, todo en medio de una profunda oscuridad.

Un conocido restaurante de la zona ha quedado totalmente destruido y algunas fuentes hablan de que la estructura del edificio de la Gobernación de Meta habría quedado comprometida por la explosión y podría colapsar.

Johan Pérez, propietario de un almacén de sombreros, quedó aturdido por el estallido en la plaza principal de Villavicencio. En su negocio "las puertas quedaron hundidas, los vidrios estrellados, unas vitrinas de adentro partidas", dijo a la AFP con la voz entrecortada. "Estamos vivos de milagro", añadió.

"A los narcoterroristas responsables les advierto (...) juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune", añadió el presidente colombiano en las redes sociales. El mandatario argumentó que el atentado se debe a que "el narcoterrorismo está desesperado" por la "manera decidida" en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses.

Tras la explosión, el centro de Villavicencio quedó sin electricidad y en caos: personas corrían desesperadas por las calles. "Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes", añadió en X la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Un oficial de policía colombiano se encuentra junto a un vehículo después de que una bomba estallara cerca de la oficina del gobernador de Meta en Villavicencio, Colombia, el 23 de noviembre de 2026. Foto: MARIO TORO/AFP

A 10 años del acuerdo de paz con las FARC: disidencias, narcotráfico y sospechas sobre alias Antonio Medina

El ataque del lunes en la noche ocurrió la víspera del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas.

En la zona afectada opera una disidencia de la extinta organización que rechazó el histórico pacto y hoy se disputa con otros grupos las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico en el país con la mayor producción de cocaína del mundo. Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan que alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC — Bloque Amazonas, estaría detrás del atentado, según Caracol Radio.

De momento, ninguna agrupación se ha adjudicado el atentado en Villavicencio. Minutos antes de la explosión, el presidente De la Espriella criticó duramente el costo del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016, al que calificó de "bodrio" y "falsa paz".

Un hombre y una mujer se encuentran al lado de un área dañada después de que una bomba estallara cerca de la oficina del gobernador de Meta en Villavicencio, Colombia, el 23 de noviembre de 2026. Foto: MARIO TORO/AFP

Atentado con drones en Cúcuta y 358 episodios en lo que va del año

"La paz se mide en resultados, no en discursos ni burocracia", escribió entonces también en X. Este, además, es el segundo atentado registrado en Colombia en menos de 24 horas. Más temprano, un ataque con drones en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, dejó tres personas heridas, entre ellas un menor. Más de 80 viviendas registraron daños por las explosiones, según la gobernación regional.

Entre enero y noviembre de este año, en el país sudamericano se han registrado 358 ataques con drones cargados con explosivos, usados habitualmente por las mafias contra la fuerza pública y civiles, según un documento del ministerio de Defensa al que accedió la AFP.

Con información de AFP y EFE