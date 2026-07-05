Rescate de sobrevivientes en Venezuela al mínimo tras diez días de los devastadores terremotos

Venezuela evalúa desde ayer sábado los daños causados en infraestructuras mientras intenta acelerar los trabajos de retirada de escombros cuando se cumplieron diez días de los devastadores terremotos que dejaron al menos 2.645 muertos, según cifras oficiales, mientras las probabilidades de rescate de supervivientes se reducen al mínimo.

En La Guaira, zona cero de la devastación y donde persisten graves fallas en servicios de telecomunicaciones, continúan los trabajos de asfaltado y de recuperación de puentes, así como de evaluación de otras obras de infraestructura vial, informó ayer la ministra de Transporte, Jacqueline Faría.

La alta funcionaria aseguró que el personal de la cartera de Transporte “se mantiene desplegado” e informó de labores de asfaltado en un puente del sector Caraballeda (La Guaira), uno de los más afectados por el doble terremoto. Según Faría, están “reponiendo las condiciones de seguridad vial en las infraestructuras”, con “colocación de barandas, asfaltado y mantenimiento en las juntas de dilatación”.

Mientras, las operaciones de rescate se van reduciendo dadas las pocas posibilidades de hallar personas con vida bajo los escombros después de diez días. Sin embargo, los familiares de víctimas sepultadas tratan de que no se apague la esperanza de encontrar vivos a los suyos y exigen que se refuerce la búsqueda en edificios derrumbados, sobre todo en la devastada región costera de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), la más afectada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

Rescatistas vietnamitas trabajan entre las ruinas del edificio residencial en una operación de rescate, en La Guaira. Foto: AFP

Entretanto, numerosas personas, sobre todo en La Guaira, se mantienen fuera de sus casas, muchas de ellas acampando en lugares públicos, a la espera de que sus viviendas sean inspeccionadas para determinar si los daños fueron comprometedores o no.

Las autoridades cifran en 15.050 las personas que se quedaron sin vivienda. Según el último balance oficial, hay 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados.

Las autoridades venezolanas se reunieron el viernes con el representante de la ONU en el país, Gianluca Rampolla, para “evaluar planes de atención integral y la coordinación de campamentos transitorios”, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien actualizó ese día la cifra de heridos en 12.666.

El equipo económico del Gobierno interino tenía previsto dar a conocer el viernes una serie de medidas para hacer frente a la situación, pero al final no se hicieron estos anuncios. El Ministerio de Educación dijo que se retomarán las clases a partir del próximo lunes 6 de julio en las zonas no afectadas, mientras que se mantendrán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos.

La cartera de Educación ordenó también incorporar la gestión de riesgos como un tema de estudio.

Vehículos dañados permanecen frente al Hotel Marriott en Playa Grande, estado de La Guaira, a las afueras de Caracas. Foto: AFP

Ayuda de Uruguay

Un avión Hércules partió ayer sábado desde Uruguay hacia Venezuela, el primero de varios viajes que encabeza la Fuerza Aérea uruguaya para enviar más de 60 toneladas de ayuda humanitaria al país caribeño.

La primera entrega es de 15 toneladas, entre ellas más de siete toneladas y media de insumos médicos, más de dos toneladas de productos de higiene personal, tres toneladas y media de leche en polvo y una tonelada y media en equipamiento de rescate como colchonetas y carpas, entre otros.

El avión tiene por delante unas 12 horas de viaje hacia Caracas, con una escala en Manaos para reabastecer combustible. El jefe de la misión, el coronel Martín Campoamor, detalló que el avión no puede permanecer en Caracas, por lo que deberá volver a Montevideo inmediatamente después de concretar la descarga de insumos.

Al regreso a Montevideo, otra tripulación estará lista para cargar el segundo vuelo hacia Caracas, que se estima que podría partir el próximo miércoles. “Lo que prima es el tiempo. Lo primordial es realizar la ayuda”, resumió Campoamor.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, celebró que la sociedad organizada haya conseguido “un resultado extraordinario” al punto de “saturar” el avión.

“Yo creo que este terremoto conmovió al mundo”, expresó el canciller e insistió en que si bien Uruguay no pudo dar una respuesta inmediata a la tragedia, por no tener experiencia en terremotos, “este primer avión que sale ahora sale para reconstruir”.

El jefe de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Uruguay, Pedro Antonio Sassone, en tanto, indicó que ahora inicia un “trabajo bien importante”, que es lograr sacar del país más de 40 toneladas en donaciones que incluyen alimentos y medicinas, y aseguró que la ayuda humanitaria que su país ha recibido “da esperanza de que el pueblo venezolano va a salir adelante”.

Además del envío de donaciones, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, indicó que las Fuerzas Armadas uruguayas tienen la posibilidad de enviar grupos de búsqueda y rescate y personal técnico especializado en plantas potabilizadoras de agua y generadores eléctricos, lo que fue comunicado a Venezuela.