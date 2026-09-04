Presidente de Colombia presentó un video donde se lo ve caminando entre cuatro cuerpos embolsados

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, presentó este viernes ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el que murió uno de sus líderes, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.

"Gracias a una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional por un Comando Especial de la Dijín, se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias Nain, o Bendito Menor", dijo De la Espriella frente a los cuatro cuerpos, cubiertos con bolsas blancas, y que fueron dispuestos en el suelo.

Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales… pic.twitter.com/q4cwdqLnGM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

La escena no es la primera de este tipo protagonizada por el mandatario, porque el pasado martes ya había difundido un video en el que el presidente aparece caminando entre los cadáveres embolsados de 23 supuestos disidentes de las FARC muertos en una operación militar en el departamento del Guaviare (centro-sur).

Esa escena generó críticas de sus opositores, que cuestionaron las imágenes por considerar cuestionable la escena desde el punto de vista de los derechos humanos y en colisión con los valores cristianos que defiende el presidente.

Cadáveres exhibidos. Foto: captura de video de Abelardo de la Spriella.

De la Espriella llegó a La Guajira acompañado por integrantes de la cúpula militar y policial para conocer los resultados del operativo, desarrollado en el barrio Los Olivos de Riohacha, en el que también murieron la pareja sentimental de Bendito Menor, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebesita, y dos de sus escoltas, según las autoridades.

El mandatario sostuvo que Bendito Menor tenía "arrodillada" a la población de La Guajira y el Caribe mediante actividades como el narcotráfico y la extorsión, y presentó su muerte como una muestra de la política de seguridad de su Gobierno.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una conferencia de prensa en Bogotá. Foto: AFP

El historial criminal y el rol de alias Bendito Menor en las ACSN

Naín Andrés Pérez Toncel, de 26 años, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las ACSN y jefe del frente Javier Cáceres.

Según información de inteligencia, comenzó su trayectoria criminal en 2019 como sicario al servicio de alias Pinocho, máximo cabecilla de la organización, y posteriormente asumió el control de grupos urbanos en La Guajira.

Las autoridades lo vinculaban con el narcotráfico y la extorsión en la Troncal del Caribe, así como con homicidios y otras acciones violentas.

En 2025 había sido designado como negociador dentro del proceso de paz total, del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), pero posteriormente fue relacionado por las autoridades con varios hechos violentos.

Bendito Menor Foto: El Tiempo/GDA

EFE