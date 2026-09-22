Por qué las olas de calor en Europa son cada vez peores: el alarmante informe de la Universidad de Stanford

Las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero producidas durante la última década, posteriores al Acuerdo de París de 2015, han intensificado de una manera muy significativa las olas de calor que se han registrado en Europa.

Lo ha comprobado un equipo de la Escuela de Sostenibilidad Stanford Doerr (Universidad de Stanford, Estados Unidos), que centra su labor investigadora en el cambio climático y en la sostenibilidad, y hoy publican los resultados de su trabajo en la revista Geophysical Research Letters.

El papel de la inteligencia artificial en la medición del clima

Gracias a la combinación de sistemas de inteligencia artificial generativa y de modelos científicos, los investigadores determinaron que el calor extremo del verano de 2025 habría sido más moderado sin la contaminación de la última década, unos hallazgos que demuestran que incluso los incrementos mínimos en la temperatura global, como un tercio de grado, elevan drásticamente los riesgos de mortalidad y daños socioeconómicos.

Bañistas toman sol a orillas del Canal Saint-Martin mientras Francia atraviesa una ola de calor, en París, el 20 de junio de 2026. ARNAUD FINISTRE/AFP fotos

Según el resumen de la investigación facilitado por la Universidad, este trabajo marca un hito técnico al separar con éxito la influencia humana de la variabilidad climática natural en eventos meteorológicos específicos.

Los expertos han advertido además de que las temperaturas extremas continuarán agravándose, lo que exige una preparación urgente frente a desastres climáticos inminentes.

El impacto de las emisiones tras el Acuerdo de París

"Hemos encontrado pruebas contundentes de que si la ola de calor que azotó Europa en el verano de 2025 se hubiera producido sin las emisiones registradas desde 2015, muy probablemente habría sido más fría", ha manifestado el autor principal, Jared Trok , y ha asegurado que este resultado no es exclusivo de la ola de calor de 2025, sino que también se cumple para la semana más calurosa de Europa en cada año desde al menos 2021.

Los científicos llevan mucho tiempo estudiando si la quema de combustibles fósiles desde la Revolución Industrial a mediados del siglo XIX ha contribuido a los cambios en las temperaturas medias globales y otros aspectos del clima terrestre.

Ola de calor en Europa y Reino Unido Foto: Met Office

En las últimas dos décadas, los investigadores han desarrollado métodos para estudiar cómo las emisiones históricas han afectado a las olas de calor, los huracanes, las sequías, los incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos extremos.

El estudio publicado este martes se basa en investigaciones previas y utiliza inteligencia artificial generativa entrenada con modelos climáticos para cuantificar si ciertos subconjuntos de las emisiones de origen humano han influido en fenómenos meteorológicos específicos en los últimos años.

El camino hacia el objetivo de emisiones cero neto

Los investigadores han recordado en el resumen que el Acuerdo de París sobre el Clima de 2015 comprometía a la comunidad internacional a limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados por encima de los niveles preindustriales, pero han advertido de que ya se acerca al umbral de 1,5 grados.

Así, estabilizar la temperatura global requerirá reducir las emisiones a "cero neto", el punto en el que los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera se compensan mediante mecanismos naturales o tecnologías avanzadas, han apuntado.

EFE