El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, reivindicó ayer miércoles su política de seguridad mostrando en un video el cadáver de uno de los secuestradores del supermercado de Cartagena muerto durante la operación en la que fueron rescatados decenas de rehenes.

“Así van a terminar todos los que se atrevan a desafiar al Estado y a hacerle daño a nuestra gente. Vamos a caerles con mano de hierro”, expresó De la Espriella en el video, publicado en sus redes sociales, en el que el mandatario aparece dentro del almacén donde tuvieron lugar los hechos.

¡Que viva nuestra Fuerza Pública!



¡Que viva Colombia!



¡Que viva Cristo Rey!



¡Firme por la Patria!



(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 pic.twitter.com/1aPBlfuGqI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

Desde que asumió el poder, De la Espriella ha posado junto a los cadáveres de delincuentes abatidos en operaciones militares, además de mostrarse armado en varios operativos. Sin embargo esta es la primera vez en la que el cuerpo no está cubierto, aunque su rostro fue difuminado en el video.

En el video publicado ayer, De la Espriella también mostró a los otros dos secuestradores detenidos durante la operación y allí les dijo: “¿Saben cuánto les va a caer? Cuarenta o cincuenta añitos por secuestradores, por criminales. ¿Pensaron que iban a salir, que iban a secuestrar gente en Cartagena y que todo iba a salir bien?”.

El secuestro del supermercado comenzó hacia las 8:00 hora local del martes, cuando hombres encapuchados y armados ingresaron al centro comercial con la intención de asaltar un furgón blindado que transportaba dinero. Sin embargo, los sistemas de vigilancia detectaron a los criminales a través de las cámaras de seguridad y activaron los botones de pánico, una alarma silenciosa conectada con la Policía.

La llegada de las primeras patrullas sorprendió a los asaltantes, que se refugiaron en el supermercado de la cadena Éxito y tomaron decenas de personas, entre clientes y trabajadores, como rehenes. Mientras unidades especializadas de la Policía y las Fuerzas Militares desplegaban un dispositivo de seguridad en los alrededores del supermercado, los secuestradores permitieron la salida de diez personas: primero cinco mujeres mayores y posteriormente otras cinco.

El presidente Abelardo de la Espriella habla con presuntos secuestradores tras rescate de rehenes en supermercado de Cartagena, Colombia.

Foto: AFP

La tensión se prolongó durante la noche, con cada vez una mayor concentración de efectivos policiales y militares en la zona, francotiradores en edificios próximos y hasta un helicóptero sobrevolando el centro comercial. De la Espriella fue el encargado, pasadas las 2 de la madrugada, de anunciar que todos los secuestrados habían sido rescatados ilesos en una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares.

La Policía señaló que “la cifra oficial de víctimas del delito de secuestro extorsivo del almacén” en Cartagena es de 87, de las cuales 11 fueron liberadas a lo largo del día gracias a las negociaciones con los criminales y 76 rescatadas en el operativo policial.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ofreció después de la intervención y explicó que uno de los asaltantes se enfrentó a los comandos especiales que ingresaron en el supermercado e hirió al comandante del equipo que encabezó la operación. Según su relato, los demás delincuentes intentaron confundirse entre los rehenes después de cambiarse de ropa y ponerse prendas de civil, por lo que los agentes tuvieron que identificar y revisar uno a uno a los ocupantes del establecimiento.

Cartagena de Indias, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, recibe unos 5,5 millones de viajeros al año y concentra una importante actividad hotelera, cultural y de convenciones.

Operativo tras toma de rehenes en un supermercado de Cartagena. Foto: Agencia EFE.

“Bodrio”

Colombia conmemoró el martes el décimo aniversario del acuerdo de paz con las FARC en medio de una ola de violencia marcada por un destructivo atentado con coche bomba en la ciudad de Villavicencio y el intento de robo con rehenes en un supermercado de Cartagena.

En el poder desde el 7 de agosto, el presidente De la Espriella adelanta una ofensiva contra la peor arremetida de grupos armados y narcotraficantes en la última década. Pero la violencia no da señales de ceder.

El secuestro en Cartagela ocurrió el mismo día del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas.

En la noche del lunes, en la ciudad de Villavicencio, un coche bomba dejó 25 heridos y graves destrozos en la sede del gobierno regional y sus alrededores. Al visitar la zona la mañana siguiente, De la Espriella señaló como responsables del atentado a disidentes de las FARC. “El bandido Antonio Medina de las disidencias es el culpable y vamos a ir a tras él. Lo vamos a hacer pagar con sangre”, dijo el presidente a la prensa.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella estrecha la mano de rehenes rescatados tras un incidente en un supermercado de Cartagena. Foto: AFP

Antonio Medina es el alias de un comandante que le dio la espalda al acuerdo con el grueso de las FARC. Su disidencia es liderada por Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia. Tras el vacío de poder que dejó el desarme de la guerrilla, otros rebeldes y mafias encienden una nueva violencia con numerosos atentados, secuestros y asesinatos.

El de Villavicencio es el segundo atentado en 24 horas en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, tras uno registrado en la madrugada del lunes en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.

El lunes, De la Espriella criticó duramente el costo del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016, al que calificó de “bodrio”. “La paz se mide en resultados, no en discursos ni burocracia”, escribió en X.

Diez años después del acuerdo, su implementación sigue dividiendo a la sociedad colombiana. “Insistimos en la necesidad de unir al país para recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad. Reiteramos que la implementación del Acuerdo de Paz contribuiría a este fin”, escribió en X el Nobel de la Paz y expresidente, Juan Manuel Santos.

Soldados colombianos llevan a cabo una operación para liberar 25 rehenes retenidos por hombres armados en un supermercado Exito en Cartagena. Foto: AFP

Los hechos de violencia siguieron ayer miércoles. Dos policías murieron y otros cuatro resultaron heridos en una emboscada con ráfagas de fusil contra una patrulla en el municipio de Padilla, en el departamento de Cauca. El ataque ocurrió en el sector conocido como Yarumales, en la carretera que comunica a Padilla con Puerto Tejada, cuando los uniformados acompañaban a funcionarios de la Alcaldía que se dirigían a la inauguración de un parque.

En esa zona tiene presencia la compañía Santiago Díaz, perteneciente al frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Entre enero y noviembre de este año, el país registra 358 ataques con drones cargados con explosivos, usados habitualmente por las mafias contra las fuerzas públicas y civiles, según un documento del ministerio de Defensa. EFE, AFP

Una media de un ataque con drones explosivos al día

Colombia registró 358 ataques con drones cargados con explosivos entre enero y noviembre de este año, según un documento del ministerio de Defensa. El presidente Abelardo de la Espriella promueve una política de mano de hierro con letales bombardeos y redadas para doblegar a los criminales. Pero, según el registro del Ministerio de Defensa, los ataques con drones aumentaron desde su llegada al poder el 7 de agosto.

Estos atentados aumentaron en un 140% entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre frente al mismo periodo de 2025, según el documento. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con fuerte presencia en la frontera con Venezuela, es la que acumula más ataques de este tipo, con 157. La sigue con 102 ataques la disidencia de las extintas FARC liderada por Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia. Las regiones del Cauca y el Norte de Santander son las más afectadas, ambas con miles de hectáreas de narcocultivos. AFP