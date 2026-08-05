Fuerzas de Colombia desactivan una bomba en zona donde De la Espriella asumirá la presidencia

La Policía de Colombia informó este miércoles que desactivó una bomba en una ruta del departamento del Cauca -suroeste colombiano-, una zona cercana a la ciudad de Cali, donde dentro de dos días el ultraderechista Abelardo de la Espriella asumirá como nuevo presidente del país.

En un comunicado indicaron que “se ejecutó de manera exitosa la Operación Prometeo" en la vía Panamericana, donde se interceptó y desactivó de forma controlada "un vehículo autobús acondicionado con 420 kg de nitrato de amonio en siete cilindros", días después de un atentado similar en otra ciudad.

Un soldado colombiano hace guardia en el barrio Melendez en la previa de la asunción de Abelardo de la Espriella. JOAQUIN SARMIENTO/AFP fotos

Este vehículo, que al parecer fue acondicionado por el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, "tenía como objetivo afectar instalaciones militares y policiales en Cali".

"Esta acción terrorista era ordenada por alias Iván Mordisco (el criminal más buscado de Colombia y jefe del EMC) desde el Bloque Occidental Jacobo Arenas, con el propósito de sabotear y generar 'vigencia militar' durante el acto de posesión del presidente electo", agregó la información.

Durante la operación fueron incautados el autobús, los siete cilindros y las plataformas desde las que iban a ser lanzados.

Policía colombiana en un operativo en el barrio Melendez en la previa de la asunción de Abelardo de la Espriella.

JOAQUIN SARMIENTO/AFP fotos

Investidura en Cali

Según De la Espriella, con su presidencia el país empezará también "a retomar la soberanía" en materia de seguridad ciudadana que, en su opinión, el presidente saliente, Gustavo Petro, "entregó a los narcoterroristas en vastas zonas de todo el país".

De la Espriella optó a Cali para la ceremonia de asunción porque, argumentó, el suroeste del país ha sido golpeado durante décadas por la violencia guerrillera y el narcotráfico. También porque quiere desde el inicio de su gobierno dar un respaldo a las Fuerzas Militares y a la Policía.

El presidente electo colombiano del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. Foto: AFP

El evento, que se hará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, contará con la asistencia del rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

Más de 11.000 miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía se encargarán de la seguridad de los asistentes.

EFE