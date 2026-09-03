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Nuevo giro en la economía cubana: el régimen da luz verde a empresas privadas con más de 100 empleados

Cuba autorizó la constitución de empresas privadas con capital extranjero e importación directa. La norma es parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio pasado.

El País
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03/09/2026, 03:20
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Una anciana pasa caminando frente al Hotel Melia Cohiba en La Habana el 4 de junio de 2026.
Una anciana pasa caminando frente al Hotel Melia Cohiba en La Habana el 4 de junio de 2026.
Foto: AFP

El Consejo de Estado de Cuba publicó ayer miércoles el decreto que da luz verde a la constitución de empresas privadas con más de 100 trabajadores, una nueva figura que se suma a las ya existentes mipymes nacidas en 2021.

La norma es parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio pasado por el régimen cubano. Estas empresas privadas llevarán por siglas S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada), si hay varios propietarios; o S.U.R.L. (Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada) cuando haya un único dueño.

Las empresas tendrán que realizar todo el movimiento de dinero en cuentas bancarias corrientes y comercializar productos y servicios en pesos cubanos, excepto si hay alguna ley que permita divisas en su actividad.

Antes de que las empresas sean aprobadas, el Banco Central exige que los socios depositen el capital inicial en una cuenta transitoria. Deben certificar la procedencia licita de los fondos.

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Entre los derechos y libertades del negocio, tendrán autonomía para fijar precios (aunque respetando reglas y límites gubernamentales), podrán decidir el salario de los trabajadores, y aunque se permitirá importar o exportar directamente, necesitarán una autorización del Ministerio de Comercio Exterior. También podrán asociarse con capital extranjero.

Con respecto a la propiedad, podrán ser cubanos, tanto residentes en la isla como en el exterior, y extranjeros residentes. No se permitirá ser dueños o administradores a funcionarios o dirigentes del Estado y del Gobierno, ni a personas con deudas o condenadas por delitos incompatibles con el negocio a abrir.

Conferencia de Miguel Diaz Canel
El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel.
Foto: EFE

La ley también establece que las empresas han de tener “una responsabilidad social” con la que ayuden a la comunidad. En cuanto a las cooperativas, estas también podrán expandirse geográficamente, exportar e importar con autorización del Mincex y deberán realizar su actividad en pesos cubanos.

El trabajo por cuenta propia solo podrá contar con colaboración de la familia de forma puntual, aunque se les permitirá viajar hasta tres meses al año al exterior sin perder la licencia. Deberán bancarizar los salarios si contratan. El régimen cubano también habilitó las Casas de Cuidado Infantil (guarderías) privadas. EFE

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