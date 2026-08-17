Sube a 68 la cifra de muertos tras terremoto en Indonesia: "Huimos sin nada, con lo puesto"

Las autoridades de Indonesia elevaron a 68 el número de muertos y a 213 el número de heridos tras el terremoto de magnitud 7,7 que sufrió el país asiático el pasado sábado. Según los organismos de rescate no hay desparecidos, pero sí miles de desplazados que esperan la llegada de ayuda humanitaria este lunes.

El número de personas que no pueden volver a sus casas subió este lunes a 12.800 en varias localidades de la isla de Flores, de la provincia de Nusatenggara Oriental., indicó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de desastres de Indonesia BNPB.

Rescatista inspecciona una mezquita derrumbada tras terremoto en Indonesia. Foto: Agencia EFE.

Muchos habitantes de Flores durmieron a la intemperie por segunda noche consecutiva por miedo a volver a casa después de que 1.600 réplicas azotaran la zona afectada, según la agencia geológica (BMKG).

Periodistas de la AFP observaron a varios residentes de la pequeña localidad de Mbay, cerca del epicentro, acampados en carpas improvisadas que levantaron con lonas y varas.

"Huimos sin nada, con lo puesto"

La fuerza aérea del país asiático informó que trasladará 13 toneladas de ayuda de emergencia en aviones y que movilizará helicópteros para trasladar los suministros a los sobrevivientes en comunidades aisladas, según la agencia noticiosa estatal Antara.

Para los afectados la llegada de la ayuda es urgente.

Pacientes reciben tratamiento fuera de un hospital tras el terremoto en Indonesia. Foto: Agencia EFE.

"Huimos sin nada. Con lo puesto. Somos víctimas, estamos viviendo una catástrofe", contó a AFP Siti Saudah Daso, una mujer de 31 años que tiene tres hijos.

"Nos dijeron que nos darían algo, pero no hay pruebas. Honestamente, estamos un poco molestos, decepcionados", agregó.

Indonesia está ubicada en el "Cinturón de Fuego" del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón, pasando por el sudeste asiático hasta la costa de América.

Entre los peores cataclismos de su historia está el devastador terremoto de magnitud 9,1 frente a la costa de Sumatra que causó un tsunami en 2004 y provocó 220.000 muertos en varios países, incluidos cerca de 170.000 en Indonesia.