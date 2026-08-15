Terremoto en Indonesia: un sismo de magnitud 7,7 causó decenas de muertos y alerta por posible tsunami

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado el este de Indonesia causó al menos 40 muertos, según un nuevo balance de los socorristas, y miles de habitantes fueron evacuados tras una breve alerta de tsunami.

Periodistas de la AFP vieron a residentes del norte de la isla de Flores alejarse apresuradamente de la costa, por temor a una crecida destructiva de las aguas. En algunas viviendas, se derrumbaron secciones enteras de las fachadas.

El epicentro del sismo, ocurrido a las 05:58 hora local a poca profundidad, se ubicó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Pánico en los hospitales y daños en la provincia de Nusa Tenggara Oriental

"De repente empezó a temblar y me entró el pánico", dijo a la AFP Lukas Lotar, un empleado de 31 años de un hospital. "Los pacientes también huyeron; la sacudida fue fuerte. Vi que algunas paredes se habían agrietado", agregó.

La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida una de magnitud 6,1. "Se ha confirmado la muerte de 38 personas. Dos han resultado heridas de gravedad, 11 tienen heridas leves y unas 2.000 personas evacuaron la zona por sus propios medios", indicó en conferencia de prensa el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto, al revisar el anterior balance de 20 fallecidos. Luego la cifra se actualizó a 40 horas más tarde.

Según precisó, la agencia está preparando dos helicópteros y un avión para participar en las tareas de rescate. Aún se está evaluando el alcance total de los daños. Imágenes de televisión mostraron a rescatistas que buscaban sobrevivientes entre los escombros en la localidad de Maumere.

Rescatistas trabajando en medio de los escombros de un edificio dañado después de un terremoto en Maumere, Nusa Tenggara Oriental. Foto: AFP

Alerta de tsunami y evacuaciones preventivas en las zonas costeras

Tras el sismo, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había emitido una alerta por olas de tsunami de entre 0,5 y tres metros en al menos tres provincias, pero rápidamente la retiró.

"Instamos encarecidamente a nuestras comunidades a lo largo de la costa norte de Flores y en las zonas del sur, en las islas del sur y en toda la región sur, a que lleven a cabo una autoevacuación de inmediato", pidió entonces Abdul Muhari, funcionario de la agencia de desastres BNPB.

Habitantes de Maumere, una de las mayores ciudades de la isla de Flores, empezaron a trasladarse a terrenos más elevados, observó un corresponsal de la AFP. Este señaló que se podía ver cómo el mar en la zona se retiraba, un fenómeno común antes de un posible tsunami.

Casas dañadas tras un terremoto de magnitud 7.7 en Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Oriental, el 15 de agosto de 2026 Foto: SELO/AFP

"El temblor fue fuerte. Por suerte, ya estábamos afuera", contó a la AFP Yohanes Babo, quien se encontraba en el mercado cuando la tierra comenzó a temblar.

"La gente estaba en pánico, corría en todas direcciones. Por el momento estamos evacuando (...) e intentamos llegar a las zonas más altas", agregó este hombre de 56 años, residente de Nagekeo. "Mi familia está sana y salva. Nadie resultó herido".

Un niño es atendido en una tienda médica temporal instalada debido a temores de réplicas en Maumere, en la isla de Flores, el 15 de agosto de 2026, tras un terremoto de magnitud 7,7. Foto: ARNOLD WELIANTO/AFP

El Cinturón de Fuego del Pacífico y los antecedentes más mortíferos

Indonesia y los países vecinos experimentan frecuentes terremotos debido a su ubicación en el llamado "Cinturón de fuego" del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del océano Pacífico.

Entre los terremotos mortales que ha sufrido Indonesia se encuentra un devastador sismo de magnitud 9,1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra, que desencadenó un tsunami que causó la muerte de 220.000 personas en toda la región, incluidas unas 170.000 en Indonesia.

La tragedia del 26 de diciembre fue uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia.

En 2018, 2.200 personas murieron en Palu, una ciudad de unos 400.000 habitantes y capital de la provincia de Sulawesi Central (centro), a causa de un terremoto de magnitud 7,5 seguido de un tsunami.

Luego, ese mismo año, otro sismo de magnitud 7,5 y el posterior tsunami en Palu, en la isla de Sulawesi, dejaron más de 4.300 personas fallecidas o desaparecidas.

El terremoto de este sábado en Asia se produce pocos días después de otro fuerte sismo, magnitud 7,4, que golpeó el lunes el oeste de Colombia y causó al menos 287 muertos y fuertes destrozos.

AFP