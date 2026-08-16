Fuerte terremoto en Indonesia deja un saldo de más de 40 muertos y unas 2.000 personas en refugios

Los equipos de rescate buscaban ayer sábado a posibles supervivientes entre los escombros tras un fuerte terremoto de magnitud 7,7 en el este de Indonesia, que dejó al menos 47 muertos, según las autoridades de la gestión de catástrofes.

El epicentro del sismo, ocurrido a las 05H58 locales (21H58 GMT) a poca profundidad, se ubicó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida una de magnitud 6,1.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) revisó al alza un balance anterior de 40 fallecidos a 47, y el responsable de los servicios de emergencia Fathur Rahman dijo que 50 personas resultaron heridas.

Previamente, el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto, había reportado 2.000 personas evacuadas de “la zona por sus propios medios”. El responsable indicó que había personas atrapadas en varios edificios. Alrededor de 160 viviendas, decenas de centros educativos y sanitarios, y otros edificios públicos resultaron dañados, informó la BNPB.

Equipos de rescate trabajan entre los escombros tras un terremoto en Maumere, Nusa Tenggara Oriental, Indonesia. Foto: AFP

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja señaló que se prepara ayuda para unas 2.000 personas en refugios temporales.

Tras el sismo, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había emitido una alerta por olas de tsunami de entre 0,5 y tres metros en al menos tres provincias, pero rápidamente la retiró. A miles de kilómetros de la isla de Flores, un segundo temblor de magnitud 6,9 se produjo 12 horas después cerca de Pematangsiantar, en la isla de Sumatra, en el oeste del archipiélago.

Indonesia y los países vecinos experimentan terremotos debido a su ubicación en el “Cinturón de fuego” del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del océano Pacífico. Entre los terremotos mortales que ha sufrido Indonesia se encuentra un devastador sismo de magnitud 9,1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra, que desencadenó un tsunami que causó la muerte de 220.000 personas en la región, incluidas unas 170.000 en Indonesia.

El terremoto de ayer en Asia se produce pocos días después de otro fuerte sismo, magnitud 7,4, que golpeó el lunes el oeste de Colombia y causó al menos 287 muertos y fuertes destrozos.