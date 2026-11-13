Muere un joven atacado por un tigre mientras influencer grababa un video para Tiktok en Pakistán

Un joven de 19 años falleció este jueves tras ser atacado por un tigre mientras un influencer grababa un video para TikTok en una granja privada en Lahore, Pakistán.

El influencer Nouman Hassan y el dueño del establecimiento, identificado como Fayyaz, fueron arrestados bajo sospecha de estar involucrados en el caso. Según la policía, el animal se descontroló en presencia del creador de contenido, quien había solicitado que lo sacaran de la jaula para grabar el video.

La víctima, identificada como Talha, trabajaba en la propiedad y sufrió heridas graves durante el ataque. Según la revista People, fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió a las heridas mientras recibía tratamiento médico.

Según la policía de Lahore, inicialmente se intentó atribuir las lesiones del joven al ataque de un perro. Sin embargo, las investigaciones indicaron que había sido atacado por un tigre. El cuerpo fue enviado a la morgue para la autopsia.

En un comunicado, la policía afirmó que la afición por TikTok no puede ser más importante que una vida humana. Las autoridades también declararon que nadie debería poner en riesgo a otros por un pasatiempo o entretenimiento, y que se investigarán todas las circunstancias del caso.

Investigación sobre encubrimiento

El tigre, que se encontraba en una zona de cría de animales dentro de la propiedad, fue entregado a las autoridades ambientales responsables de la vida silvestre.

La policía también abrió una investigación para verificar si el propietario tenía autorización para mantener al animal en el lugar y si se estaban cumpliendo las medidas de seguridad requeridas.

کاہنہ پولیس نے فارم ہاؤس میں شیرنی کے حملے سے 19 سالہ نوجوان کی ہلاکت کے واقعے میں فارم مالک اور ٹک ٹاکر کو گرفتار کر لیا۔ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے فارم ہاؤس پہنچنے والے ٹک ٹاکر کی موجودگی میں شیرنی قابو سے باہر ہو گئی، جس کے نتیجے میں فارم کا ملازم شدید زخمی ہوا اور دورانِ علاج دم توڑ گیا۔ واقعے کی حقیقت چھپانے کے لیے شیرنی کے حملے کو کتے کا حملہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ حملہ آور شیرنی کو وائلڈ لائف کی تحویل میں دے دیا گیا، جبکہ شیرنی رکھنے کے اجازت نامے، حفاظتی انتظامات اور ممکنہ غفلت کے پہلوؤں کی تحقیقات جاری ہیں۔ واقعے کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ #Digoperations #LahorePolice #PunjabPolice #لاہورپولیس #lahore #لاہور #ہمارے_شہداء_ہمارا_فخر — Lahore Police Official (@Lahorepoliceops) November 12, 2026

Las autoridades también están investigando la posibilidad de negligencia en el manejo de la grabación y los intentos de ocultar las circunstancias de la muerte del empleado.

Hassan es conocido por publicar videos con grandes felinos. En una de las grabaciones que compartió en su perfil de Instagram, aparece intentando besar a un tigre encadenado. En otra, acaricia a un leopardo que de repente salta hacia él y lo araña.

O Globo/GDA