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    El País Mundo

    Muere un joven atacado por un tigre mientras influencer grababa un video para Tiktok en Pakistán

    El empleado del zoológico falleció luego de que un creador de contenido pidiera que sacaran al animal de su jaula para subirlo a redes sociales.

    13/11/2026, 20:13
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    Un tigre se descontroló y mató a un empleado de zoológico en Pakistán mientras influencer grababa un video para Tiktok.
    Un tigre se descontroló y mató a un empleado de zoológico en Pakistán mientras influencer grababa un video para Tiktok.
    Fotos: redes sociales

    Un joven de 19 años falleció este jueves tras ser atacado por un tigre mientras un influencer grababa un video para TikTok en una granja privada en Lahore, Pakistán.

    El influencer Nouman Hassan y el dueño del establecimiento, identificado como Fayyaz, fueron arrestados bajo sospecha de estar involucrados en el caso. Según la policía, el animal se descontroló en presencia del creador de contenido, quien había solicitado que lo sacaran de la jaula para grabar el video.

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    La víctima, identificada como Talha, trabajaba en la propiedad y sufrió heridas graves durante el ataque. Según la revista People, fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió a las heridas mientras recibía tratamiento médico.

    Según la policía de Lahore, inicialmente se intentó atribuir las lesiones del joven al ataque de un perro. Sin embargo, las investigaciones indicaron que había sido atacado por un tigre. El cuerpo fue enviado a la morgue para la autopsia.

    En un comunicado, la policía afirmó que la afición por TikTok no puede ser más importante que una vida humana. Las autoridades también declararon que nadie debería poner en riesgo a otros por un pasatiempo o entretenimiento, y que se investigarán todas las circunstancias del caso.

    Investigación sobre encubrimiento

    El tigre, que se encontraba en una zona de cría de animales dentro de la propiedad, fue entregado a las autoridades ambientales responsables de la vida silvestre.

    La policía también abrió una investigación para verificar si el propietario tenía autorización para mantener al animal en el lugar y si se estaban cumpliendo las medidas de seguridad requeridas.

    Las autoridades también están investigando la posibilidad de negligencia en el manejo de la grabación y los intentos de ocultar las circunstancias de la muerte del empleado.

    Hassan es conocido por publicar videos con grandes felinos. En una de las grabaciones que compartió en su perfil de Instagram, aparece intentando besar a un tigre encadenado. En otra, acaricia a un leopardo que de repente salta hacia él y lo araña.

    O Globo/GDA

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