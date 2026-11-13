Un crucero con 129 personas a bordo fue embestido por otra embarcación en el río Misisipi y quedó semihundido

Una embarcación chocó este viernes contra un crucero en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, Estados Unidos), sin que por el momento se haya informado de víctimas.

Las autoridades locales informaron de que los equipos de emergencia "están respondiendo a una colisión de embarcaciones cerca del puerto de Nueva Orleans", pero no desvelaron más detalles.

Rescues are underway in New Orleans after a tanker struck a cruise ship on the Mississippi River Friday evening. 📷: Kern Studios https://t.co/ZPspGtM0Yr https://t.co/30fn83oHVS — wdsu (@wdsu) November 13, 2026

La portavoz del puerto, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por una barcaza en el río Misisipi.

Varios pasajeros del crucero fluvial, identificado como el American Heritage, de la compañía American Cruise Lines, ya han sido rescatados, según informó el equipo de comunicación de la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, al medio local WVUE.

BREAKING: A search-and-rescue operation is underway in New Orleans after a tanker slams into a docked river cruiser carrying 129 passengers. Multiple people have been rescued as emergency crews continue their response near the city’s port. There is no confirmed information about injuries. Download the Fox News app to follow this developing story. — Fox News (@FoxNews) November 13, 2026

El barco se hallaba atracado en el puerto para descargar a sus pasajeros cuando fue impactado. Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión, mientras varios remolcadores acuden a contener la embarcación cerca de uno de los puentes que cruzan el Misisipi.

EFE