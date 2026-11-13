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    El País Mundo Estados Unidos

    Un crucero con 129 personas a bordo fue embestido por otra embarcación en el río Misisipi y quedó semihundido

    Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado tras la colisión. Por el momento no se han informado víctimas fatales del accidente.

    13/11/2026, 18:56
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    Crucero American Heritage vuelca luego de ser embestido en el río Misisipi.
    Crucero American Heritage vuelca luego de ser embestido en el río Misisipi.
    Foto: redes sociales

    Una embarcación chocó este viernes contra un crucero en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, Estados Unidos), sin que por el momento se haya informado de víctimas.

    Las autoridades locales informaron de que los equipos de emergencia "están respondiendo a una colisión de embarcaciones cerca del puerto de Nueva Orleans", pero no desvelaron más detalles.

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    La portavoz del puerto, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por una barcaza en el río Misisipi.

    Varios pasajeros del crucero fluvial, identificado como el American Heritage, de la compañía American Cruise Lines, ya han sido rescatados, según informó el equipo de comunicación de la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, al medio local WVUE.

    El barco se hallaba atracado en el puerto para descargar a sus pasajeros cuando fue impactado. Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión, mientras varios remolcadores acuden a contener la embarcación cerca de uno de los puentes que cruzan el Misisipi.

    EFE

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