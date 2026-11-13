Imágenes sensibles: videos muestran el momento en que edificio de Brooklyn se vino abajo con familias dentro

Un video de seis segundos muestra el momento en que parte de un edificio residencial se derrumbó sobre una obra en construcción en Brooklyn, Nueva York, este miércoles. Grabadas por una cámara de seguridad dentro de uno de los apartamentos, las imágenes muestran a una madre y sus dos hijos, de 9 y 2 años, segundos antes de ser alcanzados por los escombros. La tragedia dejó ocho muertos y 18 heridos.

Los medios Gothamist y CBS News obtuvieron las imágenes del apartamento, ubicado en el tercer piso del edificio en 1321 Flatbush Avenue. Al comienzo de la grabación, se ve al hijo mayor sacando una botella de leche de la heladera, mientras su hermano juega en el suelo. Luego, la madre abre la puerta de la sala gritando. El niño de 9 años corre hacia ella, alejándose de la pared momentos antes de que la estructura se derrumbe.

El padre de los niños, de Anderson Velez, se encontraba en el Bronx por motivos de trabajo cuando recibió una llamada desesperada de su esposa, quien pedía a los rescatistas que sacaran a sus hijos de entre los escombros. El niño de dos años fue hallado con vida y solo presentaba rasguños en la frente y las piernas. Sin embargo su hermano mayor necesitó cirugía y permanece hospitalizado en Cuidados Intensivos (CTI).

"Tenía las orejas llenas de tierra, la nariz, la boca, la espalda... todo el cuerpo estaba cubierto de tierra", relató el padre sobre el estado en que encontró a su hijo menor. La mujer también sufrió lesiones graves en las costillas, la columna vertebral y la clavícula.

La familia se había mudado al apartamento a principios de noviembre tras haber vivido en un hogar para personas en calle. Ahora, los tres sobrevivientes se alojan en un hotel de Brooklyn cedido por la ciudad para los residentes afectados por la tragedia.

También hay imágenes de una cámara de seguridad a las que accedió Fox News , donde también se ve el momento preciso del derrumbe.

WATCH: A Ring camera captures the terrifying moment a three-story Brooklyn building collapses, sending debris flying and engulfing a neighboring hallway in a thick cloud of dust. 8 people, including 2 children, were killed, and 18 others were injured, including 4 firefighters. The building collapsed into an adjacent construction site in Flatbush on Wednesday afternoon. Authorities are investigating what caused the deadly collapse. See the latest developments: https://t.co/JST7oKQcjy — Fox News (@FoxNews) November 13, 2026

Varios latinos entre los fallecidos

La Policía de Nueva York divulgó los nombres de las ocho víctimas mortales del edificio derrumbado el miércoles en Brooklyn, entre las que se encuentran dos menores de 9 y 10 años originarios de Colombia.

Los fallecidos son Nicole Daniela Salvada Rodríguez, de 9 años; Kevin Santiago Reyes González, de 10; Gabriel Siguencia, de 22; Mamadou Bhoye Barry, de 23; Edgar Santiago Sapón, de 26; José Luis Caguana Cosquillo, de 26, y Juan Daniel Salvada Guzmán y Mamadou Bhoye N'Diaye, ambos de 31 años.

Los dos menores de edad fallecidos eran colombianos, según confirmó este miércoles el consulado de Colombia en la ciudad, que detalló que otra de las víctimas también procedía de este país. Entre los muertos también hay migrantes de Trinidad y Tobago, México, Ecuador y Guatemala.

Derrumbe en edificio residencial de Brooklyn. Foto: Agencia EFE.

Sapón Gutiérrez, por ejemplo, había emigrado de Guatemala hace tres años y en la ciudad ejercía como obrero de la construcción. Trabajaba en la obra próxima al edificio cuando este se derrumbó, según The New York Times. Tenía esposa y un hijo de 6 años.

Por su parte, Bhoye Barry y Bhoye N'Diaye, originarios de Guinea, eran parientes. El primero era repartidor de comida y el segundo empleado de Amazon, de acuerdo con el periódico neoyorquino.

Entre los ecuatorianos está Caguana, obrero de construcción, que tenía un hijo de 4 años y cuya esposa estaba de nuevo embarazada, y Gabriel Siguencia, que también trabajaba como carpintero en la obra, detalla el New York Times. El derrumbe también dejó 18 heridos.

Con información de O Globo/GDA y EFE