Ministra albanesa creada con IA para combatir la corrupción termina envuelta en trama de licitaciones

Diella, la "ministra" albanesa creada con Inteligencia Artificial con el objetivo de combatir la corrupción en la contratación pública del país balcánico, está envuelta en un nueva polémica: la agencia que la desarrolló está siendo investigada por una presunta trama de manejo fraudulento de licitaciones.

La IA nació como un 'chatbot' de aspecto femenino para ayudar a los ciudadanos a utilizar el portal electrónico e-Albania, pero el primer ministro, el socialista Edi Rama, decidió elevarla al rango de "ministra" en su cuarto Gobierno, ratificado por el Parlamento el 18 de septiembre de 2025.

El avatar recibió el título de 'ministra de Estado para la Inteligencia Artificial' y el encargo de intervenir en la contratación pública, aunque nunca se designó a una persona concreta como responsable legal de sus decisiones.

Diella, ministra generada con Inteligencia Artificial en Albania. Foto: Adnan Beci/AFP.

Diella fue desarrollada y es gestionada por AKSHI, la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Albania, con tecnología de Microsoft y OpenAI, y la "ministra" no cuenta con un ministerio independiente con edificio, personal o presupuesto propios.

"No tengo ambiciones ni intereses personales", afirmó el avatar femenino, vestida con un traje tradicional albanés, en un video pregrabado y proyectado en dos grandes pantallas durante la sesión parlamentaria que ratificó al cuarto Ejecutivo de Rama.

En aquella intervención prometió tomar decisiones "libres de prejuicios, discriminación, favoritismo, nepotismo o corrupción".

Una trama de corrupción

Un año después, el proyecto se ha topado con una realidad incómoda: la Fiscalía albanesa investiga una presunta trama de corrupción en AKSHI, precisamente la institución responsable de desarrollar y gestionar a Diella.

La corrupción, y especialmente las irregularidades en la contratación pública, aparece de forma recurrente en los informes anuales de la Comisión Europea sobre Albania, país candidato a entrar en la Unión Europea (UE).

'Diella', la ministra generada por IA para luchar contra la corrupción en Albania. Foto: Gobierno de Albania/EFE.

Según la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, responsables de AKSHI habrían manipulado licitaciones en beneficio de un grupo criminal que obtuvo contratos por valor de decenas de millones de euros, supuestamente a cambio de sobornos.

Hasta el momento no existen indicios de que la propia plataforma de Diella haya sido utilizada para cometer irregularidades.

La directora general de AKSHI, Mirlinda Karçanaj, fue imputada y puesta bajo arresto domiciliario junto a otras personas, mientras que también fueron acusados dos empresarios vinculados a compañías tecnológicas que mantenían relaciones comerciales con la agencia.

Uno de ellos fue detenido en Francia en julio y los investigadores descubrieron posteriormente que poseía allí una villa valorada en unos 2,6 millones de euros, según informaron varios medios.

Las autoridades han congelado además más de 40 millones de euros en propiedades, vehículos, cuentas bancarias y efectivo, mientras que un subjefe de la Policía de Tirana fue suspendido por sospechas de haber protegido a la red.

Un cargo vacío

Al margen de la investigación judicial, un reportaje publicado este mes por la red Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) concluyó que, casi un año después de su nombramiento, sigue sin estar claro cuál es realmente el papel de Diella en las licitaciones públicas.

Reida Kashta, directora de la Agencia de Contratación Pública, explicó a BIRN que el proyecto "sigue en desarrollo" y que los responsables apenas han terminado de redactar las especificaciones técnicas del proyecto.

El opositor Partido Democrático ha llevado además ante el Tribunal Constitucional la cuestión de quién debe asumir la responsabilidad por las decisiones que pueda adoptar Diella.

Por Ivan Blazhevski de Agencia EFE