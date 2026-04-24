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Macron: el desafío de Europa a largo plazo y la “locura” de los dirigentes que puede conducir a la guerra

El presidente francés participó de un intercambio con alumnos en una escuela en Nicosia, en la previa a una cumbre informal de líderes europeos y habló de los desafíos de Europa y de la "protección" de EE.UU.

El País
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24/04/2026, 03:20
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirige a los medios de comunicación al salir después de asistir al retiro informal de líderes de la UE en el castillo de Alden Biesen, en Rijkhoven.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirige a los medios de comunicación, en Rijkhoven.
Foto: AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró ayer jueves que Estados Unidos no protegerá más a Europa “a largo plazo” y lamentó la “locura” de los dirigentes que puede conducir a la guerra.

“El desafío de nuestra Europa consiste en ser más fuerte y más independiente, porque tenemos unos Estados Unidos de América que no nos protegerán más a largo plazo”, dijo durante un intercambio con alumnos en la escuela franco-chipriota de Nicosia (Chipre), previa a una cumbre informal de líderes europeos esta semana.

“Lo hemos visto claramente con la cuestión de Groenlandia, con lo que ocurre hoy en Irán o con lo que sucede en Ucrania”, añadió cuando una alumna le preguntaba qué pueden hacer “los jóvenes para promover la paz”.

“Todavía están ahí, es fantástico, son aliados; pero Europa se construyó pensando que Estados Unidos nos protegería para toda la eternidad. Para vuestra generación, creo que eso ya no será verdad”, subrayó el presidente francés.

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Reunión entre Emmanuel Macron y Donald Trump al margen de la Asamblea General de la ONU.
Foto: AFP.

Por ello, abogó por la necesidad de desarrollar la soberanía militar y tecnológica europea, y no dejarlas en manos de otros, al tiempo que invitó a los jóvenes a promover el entendimiento entre naciones para preservar la paz.

“La guerra surge de malentendidos, interpretaciones erróneas o la locura de ciertos líderes, y a veces de poblaciones enteras que creen que su seguridad provendrá de la destrucción de su vecino”, afirmó sin más precisiones.

El Palacio del Elíseo, sede del Ejecutivo francés, difundió el encuentro de Macron con los alumnos del centro escolar franco-chipriota en sus redes sociales. AFP, EFE

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