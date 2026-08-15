Liberan a 131 presos políticos en Venezuela, aunque ONG advierte que todavía quedan cientos tras las rejas

Venezuela informó ayer viernes la excarcelación de 131 presos políticos, entre ellos una acusada por un atentado con drones contra el depuesto dictador Nicolás Maduro, tras la promesa hecha el jueves por la jefa de la delegación opositora en los diálogos con el gobierno interino.

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática “informa el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención”, indicó en un comunicado del organismo, creado por la mandataria interina Delcy Rodríguez.

Según un comunicado compartido en X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, las excarcelaciones “fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público”, luego de que el gubernamental Programa para la Paz y la Convivencia Democrática solicitara una evaluación de los casos.

El programa “ratifica que continuará decididamente apoyando las iniciativas del Gobierno nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz”, agrega el texto.

El ex preso político José Ignacio Moreno Suárez abraza a su hija tras su liberación a las afueras de la prisión El Rodeo I. Foto: AFP

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, computaba hasta el lunes 391 presos políticos en el país, entre ellos 228 civiles y 163 militares.

Las excarcelaciones se han dado en cárceles como el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y el Rodeo I, ubicadas en zonas del estado Miranda cercanas a Caracas.

El chavismo y un grupo de oposición integrado por exdiputados cerraron el miércoles el primer ciclo de diálogo con dos grandes acuerdos enfocados en la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación del oro en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos.

Estudiantes y familiares de presos políticos portan pancartas durante una protesta en Caracas. Foto: AFP

Posteriormente, la exdiputada Dinorah Figuera, quien preside la delegación opositora, se comprometió a trabajar para lograr liberaciones de presos políticos en los próximos días.

Desde que Nicolás Maduro fue capturado el pasado enero en Caracas por Estados Unidos, cientos de presos políticos han sido excarcelados, varios de ellos como parte de una amnistía aprobada en febrero que también benefició a miles de personas que tenían su libertad restringida.

Un total de 8.192 personas detenidas fallecieron en las cárceles de Venezuela durante los últimos quince años, indicó ayer la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), tras instar a las autoridades a rendir cuentas sobre cómo han sido gestionados los centros penitenciarios. AFP, EFE