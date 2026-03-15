Israel planea llevar a cabo una “invasión masiva” en el sur del Líbano para acabar con terroristas de Hezbolá

Israel planea llevar a cabo una “invasión masiva” en el sur del Líbano para acabar con la presencia del grupo terrorista proiraní Hezbolá, según una información publicada ayer sábado por el portal Axios, que cita a fuentes estadounidenses e israelíes.

Según esta información, el plan de Israel es apoderarse de toda la zona que queda al sur del río Litani para reforzar la seguridad a su territorio y población israelí, lo que supondría la mayor invasión terrestre en el país vecino desde 2006, año en el que tuvo lugar la segunda guerra entre Israel y Líbano.

“El objetivo es tomar el control del territorio, empujar a las fuerzas de Hezbolá hacia el norte, lejos de la frontera, y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas en las aldeas”, indicó un funcionario a Axios. Israel habría tomado esta decisión, según señala Axios, después de que el grupo terrorista, apoyado y financiado por Irán, lanzara durante la noche del miércoles más de 200 proyectiles contra el norte de Israel, que no dejaron víctimas mortales pero sí algunos daños en zonas residenciales. De hecho, desde el viernes, el Ejército israelí ha empezado a enviar refuerzos a la frontera norte y está movilizando a más reservistas. Además, en estos últimos días el Ejército ha emitido órdenes de evacuación en todo el sur del Líbano y, por primera vez, en pueblos y ciudadanos al norte del río Litani.

El líder del grupo terrorista libanés Hezbolá, Naim Qassem, por su parte, aseguró el viernes que sus filas están preparadas para enfrentar un potencial intento de avance israelí en el sur del Líbano y defendió que están luchando para defender a su país, no a terceros.

Un incendio se extiende tras un bombardeo israelí sobre un parque solar en el sur del Líbano. Foto: AFP

Israel comenzó su ofensiva aérea contra el Líbano el pasado 2 de marzo, después de que los terroristas lanzaran un ataque contra el norte del país en respuesta al asesinato del entonces líder supremo iraní, Ali Jameneí.

El número de personas obligadas a huir de sus hogares en el Líbano desde que el 2 de marzo escalaran las hostilidades entre Israel y Hezbolá ha aumentado a casi un millón de desplazados, indicó la Organización Internacional para las Migraciones, que pidió 19 millones de dólares para ampliar su respuesta de emergencia ante este éxodo interno.

El Ejército israelí ordenó ayer la evacuación urgente para los residentes de diversas áreas periféricas del Dahye (sur de Beirut), bastión histórico de Hezbolá, ante próximos ataques contra estas zonas. La advertencia fue dirigida para los vecinos de Haret Hreik, Al Ghubairi, Lila, Burj al-Barajneh, Al Ghadir y Al Shayyah, a quienes se le instó a “no regresar a estos vecindarios hasta nuevo aviso”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel no dudarán en atacar a cualquiera que esté cerca de elementos, instalaciones o equipos de combate de Hezbolá. Se están poniendo en riesgo ustedes mismos y sus vidas; por lo tanto, evacuen el área inmediatamente”, dijo el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, en un comunicado. Ayer Israel ordenó también la evacuación de los residentes de la municipalidad libanesa de Al Abasiya, en el distrito de Tiro. EFE