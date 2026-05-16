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El País Mundo

Israel demanda al NYT por "una de las mentiras más horribles y distorsionadas" y el periódico responde

El gobierno israelí demandará al New York Times por un artículo que denunciaba presuntos abusos sexuales generalizados contra detenidos palestinos. El medio respondió que el juicio "carece de fundamento".

El País
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16/05/2026, 03:25
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Fachada del edificio del diario estadounidense The New York Times.
Fachada del edificio del diario estadounidense The New York Times.
Foto: Michael M. Santiago/AFP.

Israel llevará ante los tribunales al diario The New York Times por un artículo que denunciaba presuntos abusos sexuales generalizados contra detenidos palestinos, informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El texto afirma que la demanda se presenta “tras la publicación por parte de Nicholas Kristof de una de las mentiras más horribles y distorsionadas jamás publicadas contra el estado de Israel en la prensa moderna, que además recibió el respaldo del periódico”.

La investigación, publicada el lunes como artículo de opinión por el columnista Kristof, se basa en testimonios de 14 hombres y mujeres recogidos en Cisjordania. Según sus versiones, sufrieron agresiones sexuales por parte de colonos israelíes o miembros de las fuerzas de seguridad.

El artículo describe “un patrón de violencia sexual israelí generalizada contra hombres, mujeres e incluso niños, por soldados, colonos, interrogadores de la agencia de seguridad interna Shin Bet y, sobre todo, guardias penitenciarios”.

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Fachada del edificio del New York Times, en Nueva York, Estados Unidos.
Foto: EFE

El NYT respondió que cualquier demanda legal sobre la “columna de opinión, fruto de una profunda investigación”, carece de fundamento.

“Esta amenaza, similar a la realizada el año pasado, forma parte de un gastado manual político que tiene como objetivo socavar el periodismo independiente y sofocar el periodismo que no se ajusta a una narrativa específica”, afirmó Danielle Rhoades Ha, portavoz del del diario New York Times. AFP

El partido del presidente palestino, Mahmud Abás, se perfila como ganador en ciudades clave de Cisjordania

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