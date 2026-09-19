HRW y la situación de Venezuela: de la "tregua" positiva a las reformas institucionales urgentes que faltan

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, logró una “tregua” tras años de represión, pero el país requiere de reformas institucionales urgentes, consideró ayer viernes la ONG HRW, que estuvo ausente por casi dos décadas en esta nación. “Hay una pausa en la represión”, dijo a la prensa internacional, Federico Borello, subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, luego de reunirse el jueves con la mandataria en Caracas.

Pero añadió que “en este frágil momento político, estos avances solo serán sostenibles con reformas institucionales sólidas y la liberación de todos los presos políticos”.

Una delegación de la oenegé, basada en Washington, regresó esta semana a Venezuela luego de que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) expulsara en 2008 al entonces jefe para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, y limitara el ingreso de misiones internacionales independientes. Para Borello, “nada es irreversible hasta que haya una completa transición institucional” y “garantía un estado de derecho”.

Eso solo sucederá cuando el legislativo derogue normas “muy problemáticas, como la ley contra el terrorismo, la ley contra el odio, fiscalización y otras” como la ley Bolívar, que castiga de manera severa a quienes promuevan sanciones contra Venezuela y prohibe participar en política.

Una mujer corea consignas durante una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas. Foto: AFP

Venezuela vivió una ola de represión recrudecida tras la polémica reelección del presidente Nicolás Maduro en 2024. Miles de personas acabaron en la cárcel o en el exilio. El regreso de esta organización ocurre ocho meses después de la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense.

Presionado por Washington, el gobierno de Rodríguez impulsó desde febrero una amnistía que permitió la excarcelar a 1.046 presos políticos, según sus propias cifras. Pero la ONG Foro Penal dice que aún hay más de 340 tras las rejas.

Borello precisó que tiene conocimiento de 900 liberados y de los cientos que siguen presos, además de que muchos excarcelados siguen con procesos en su contra que “restringen su libertad” plena. Se comprometió a entregar a la brevedad al gobierno una lista de presos políticos.

La ONG pidió el cierre de El Rodeo, “definida por muchos de los familiares de los presos y de las organizaciones de la sociedad civil como un centro de tortura”, indicó el subdirector ejecutivo de HRW, que dijo haberse reunido con familias de los presos políticos, con opositores y representantes de la prensa en Venezuela.

Familiares de reclusos esperan por la excarcelación en las afueras del penal El Rodeo I, en el estado de Miranda. Foto: AFP

También habló de la necesidad de una transición democrática. “Los venezolanos merecen participar en elecciones oportunas, libres y justas”, dijo Borello. “Eso requiere permitir urgentemente que los opositores políticos participen en el proceso político y se postulen para cargos públicos”, añadió. “Sabemos que el aparato legislativo e institucional de los últimos 27 años sigue intacto”, dijo.

Borello cree que la pausa empezó con la captura de Maduro y que “seguramente hay una presión que viene de afuera”, pero también existe “una presión que viene de adentro”. Estimó que Washington “debería usar su influencia para desempeñar un papel protagónico en la promoción de cambios significativos en materia de derechos humanos en Venezuela”.

La inesperada reunión de Delcy Rodríguez con HRW el jueves estuvo precedida del anuncio del desbloqueo de decenas de sitios de noticias que llevaban años censurados en Venezuela y la reanudación del diálogo político con la oposición. AFP