Fue electo como alcalde el domingo y luego destituido el martes: la trama que sacude a una ciudad de Brasil

El nuevo alcalde de la ciudad brasileña de Cabedelo, ubicada en el estado de Paraíba Paraíba, Edvaldo Neto, fue destituido de su cargo este martes luego de que la Policía Federal del país iniciara una operación para investigar un presunto esquema de malversación de fondos públicos, manipulación de licitaciones y financiamiento de la organización criminal Comando Vermelho (CV) en la ciudad.

El alcalde había ganado las elecciones especiales apenas dos días antes, las cuales habían sido convocadas debido a que el exalcalde André Coutinho fue destituido el año pasado bajo sospecha de usar recursos públicos para beneficiar al grupo criminal Tropa do Amigão, vinculado al CV.

Según las investigaciones, un consorcio integrado por altos cargos políticos municipales, empresarios y miembros de organizaciones criminales habría movido alrededor de 270 millones de reales en contratos ilícitos. La operación, denominada "Operación Cítricos", se lleva a cabo en colaboración con la Fiscalía de Paraíba, a través del Gaeco (Grupo de Acción Especial para Combatir la Delincuencia Organizada), y la Contraloría General de la Unión (CGU). En total, se ejecutaron 21 órdenes de allanamiento, además de las medidas cautelares personales autorizadas por los tribunales.

Según la Policía Federal, el plan se basaba en la contratación fraudulenta de empresas de suministro de mano de obra vinculadas a un grupo criminal. Estas empresas se utilizaban presuntamente para infiltrar a miembros de la facción en la estructura del ayuntamiento, lo que les permitía acceder a recursos públicos e influir directamente en la administración municipal. La Policía Federal también señala que se habrían desviado fondos públicos para financiar actividades ilícitas.

Los investigadores también identificaron entre los sospechosos lo que califican como un "consorcio", cuyo objetivo era mantener contratos multimillonarios y distribuir sistemáticamente ventajas indebidas. En este contexto, se alega que los contratos administrativos se utilizaban no solo con fines económicos, sino también como instrumento para consolidar el poder político, la influencia territorial y la protección institucional del grupo.

Los implicados en la operación podrían enfrentarse a cargos por delitos como obstaculizar la competitividad de los procesos de licitación, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y financiación de organizaciones delictivas, además de otros delitos que puedan identificarse durante la investigación.

En declaraciones a G1, la defensa de Edvaldo afirmó que "el alcalde nunca mantuvo ningún vínculo ni relación con una facción criminal, y tal acusación es absolutamente falsa e incompatible con su trayectoria pública". El vicealcalde José Pereira asumirá el cargo de forma interina.

Qué es el Comando Vermelho

El Comando Vermelho apareció en la década de 1970 en la prisión Candido Mendes, ubicada en Ilha Grande, durante la dictadura brasileña, que se extendió de 1964 a 1985. Insight Crime, una organización no gubernamental que estudia la evolución del crimen en América Latina, explica que en sus inicios el comando funcionó como una alianza entre presos comunes y militantes de izquierda para protegerse tanto de otros reclusos como de los guardias. El grupo se denominaba en ese entonces Falange Vermelha.

Con el tiempo, el aspecto ideológico quedó atrás y el grupo se involucró cada vez más con el crimen organizado. Fue en ese momento que la prensa brasileña le puso el nombre de Comando Vermelho, que se mantiene hasta ahora.

Agentes de policía escoltan a un sospechoso arrestado durante la Operación Contención fuera de la favela Vila Cruzeiro. Foto: AFP

Actividad criminal en los años 80

Para 1979 el grupo ya funcionaba en las calles de Río. Los miembros que estaban en libertad tenían la tarea de conseguirle dinero a los que estaban presos, tanto para que pudieran mantener un nivel de vida decente dentro de la prisión como para financiar intentos de escape.

En los años ochenta el grupo se movió al tráfico de cocaína y comenzó a trabajar con carteles de droga colombianos. En esa época también tomó control de las favelas, ofreciendo empleo en el narcotráfico a muchos de sus habitantes. En 2005, según afirma Insight Crime, el Comando Vermelho ya tenía el control de más de la mitad de las áreas violentas de Río de Janeiro, y funcionaba como un "gobierno paralelo" dentro de los barrios más pobres.

Agentes de policía junto a sospechosos arrestados durante la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro Foto: AFP

Conflicto con el Primer Comando Capital en 2016

El Comando Vermelho y el Primer Comando Capital tuvieron una alianza de larga data que se rompió en 2016, generando una ola de violencia en las prisiones brasileñas. El conflicto se trasladó luego a las calles de Río de Janeiro, mientras ambas bandas peleaban para retener su territorio. La pelea también generó conflictos en Bolivia y en la triple frontera con Colombia y Perú, y, combinado con la acción policial, hizo que el grupo perdiera control en algunos de sus territorios en Río.

Sin embargo, para 2023 el Comando logró volver a transformarse en el grupo con mayor presencia territorial en Río, gobernando más de la mitad de la ciudad.

Con información de O Globo/ GDA