Miles de personas tuvieron que ser evacuadas de un concierto del rapero estadounidense Don Toliver en Reino Unido después de que se liberara una "sustancia desconocida" que afectó a varias personas. En el público había unos 12.000 asistentes, según informaron las autoridades.

El Co-op Live, donde sucedía el concierto, es el estadio techado más grande del Reino Unido. Está ubicado en Manchester, en el noroeste de Inglaterra. Los servicios de emergencia recibieron un aviso después de que varias "personas de la multitud padecieran los efectos de una sustancia desconocida", indicó la policía de Manchester.

Don Toliver’s show in Manchester tonight has been evacuated after tear gas was set off in the crowd 🤦‍♂️ pic.twitter.com/X6Pg8zOfFl — dontolivernow (@dontolivernow) November 22, 2026

"Varias personas fueron atendidas allí mismo y una fue trasladada al hospital", dijo Steph Parker, de la policía del Gran Manchester, y agregó que los investigadores aún están tratando de "averiguar qué sustancia era".

El recinto, que se presenta como el mayor estadio de espectáculos en vivo del país, indicó por su parte que está colaborando con la policía para "identificar la causa del incidente".

Operativo policial a las afueras del Co-op Live Arena, en Manchester, tras incidente con sustancia desconocida. Foto: Paul Ellis/AFP.

El servicio regional de ambulancias informó que atendió a más de 50 personas en el lugar, algunas de las cuales reportaron "síntomas oculares y respiratorios", y afirmó que realizó un proceso de "descontaminación" en el recinto.

think this was the moment tear gas was let off in the mosh, crowd parting #dontoliver #Manchester #cooplive pic.twitter.com/bZmb759LAU — Tayla Martin (@taylamartin99) November 22, 2026

En el marco de su gira mundial "Nitrous", Don Toliver, que ha colaborado con los músicos Travis Scott y Justin Bieber, actuará este lunes en Londres.

Gente en pánico y gritos de dolor: el relato de los testigos

Algunas fanáticos del cantante ya se habían quejado de problemas en la seguridad del concierto previo al inicio, según consignaron los medios locales. Joey Howe, un joven de 22 años, explicó que el incidente ocurrió unos 40 minutos después de que comenzara el concierto.

Everyone having a great time during this song then some absolute bellend decided to drop tear gas. I don’t get why someone would do this. Thanks for ruining everyone’s night @DonToliver pic.twitter.com/eJ6ajmnjx7 — Emlou (@Emmawills1974) November 23, 2026

"Vi a mucha gente salir corriendo. Entras en pánico cuando ves a mucha gente abandonado el lugar", explicó a BBC Radio Manchester. "La gente salía en silla de ruedas, ahogándose, era muy estresante", agregó.

Malachi Clarke, otra joven que asistió al evento, relató que las medidas de seguridad del concierto eran muy "relajadas" y que no se revisaban las carteras y los bolsos en los controles de la entrada.

Algunos usuarios en redes sociales afirmaron que una persona había lanzado gas lacrimógeno en la zona de campo del concierto.

Con información de AFP