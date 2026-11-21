El Reino Unido y la Unión Europea sellaron ayer viernes en Bruselas una serie de acuerdos para estrechar sus vínculos, presentados como un primer paso para relanzar los lazos diez años después del Brexit (la salida británica del bloque).

El primer ministro británico, Andy Burnham, celebró un “acuerdo histórico”. “Es un buen día para Reino Unido” y “para Europa”, afirmó.

“Viejos amigos vuelven a dar un nuevo impulso a su amistad”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien calificó la cumbre de “punto de inflexión” en las relaciones con Reino Unido.

Von der Leyen pasó revista a las ventajas que implicará cada uno de los acuerdos logrados, y en particular el relativo a los jóvenes.

“El espíritu de nuestra cooperación es de beneficio mutuo. Nuestras economías están profundamente interconectadas. Nuestros pueblos comparten vínculos extraordinarios. El éxito de cada una de las partes es también el éxito de la otra”, subrayó.

La UE y el Reino Unido acordaron suavizar los controles sobre las exportaciones británicas de productos agroalimentarios, impulsar la movilidad juvenil y vincular sus mercados de emisiones de carbono.

Sin embargo, dejaron pendiente una cuestión especialmente delicada: la rebaja de las tasas universitarias para los estudiantes europeos en Reino Unido, una vieja exigencia de la UE.

Burnham había hecho de esta cumbre una cita clave para relanzar los vínculos con la UE, una década después de la salida del Reino Unido del bloque.

“El mundo de hoy ya no es el de 2016” y “ante los desafíos actuales, quienes comparten valores e intereses deben trabajar juntos”, destacó el primer ministro británico.

Desde su llegada al poder en julio, Burnham no ha dudado en derribar los tabúes e incluso ha dejado entrever la posibilidad de un eventual regreso del Reino Unido a la UE.

Pero ese eventual regreso sigue siendo una perspectiva lejana y la cumbre tenía sobre todo como objetivo avanzar en medidas concretas antes de abordar metas más ambiciosas.

“Reino Unido y Europa comparten valores, intereses y un mismo entorno geopolítico. En un mundo cada vez más peligroso, somos más fuertes juntos. Una asociación más estrecha con Europa es positiva para los trabajadores, para Reino Unido y para Europa”, afirmó Burnham.

La estrategia responde en parte a unas encuestas que muestran que una mayoría de británicos considera hoy que el Brexit fue un error y respaldaría el regreso a la UE en un hipotético referéndum.

Burnham sostuvo que los acuerdos suscritos ayer sintonizan con la opinión pública, ya que tres cuartas partes de los británicos, según las últimas encuestas, apoyan lazos más estrechos con Europa tras “una década de deriva”.

Partido Reform UK “Dejan salir al genio de la botella”, dice Farage La oposición al actual gobierno laborista del Reino Unidos criticó ayer mismo los acuerdos suscritos con la Unión Europea (UE). El líder del partido ultraderechista Reform UK, Nigel Farage, acérrimo partidario del Brexit, no tardó en expresar su rechazo al acercamiento del Reino Unido con la Unión Europea y acusó en Bruselas al primer ministro Andy Burnham de dejarse embaucar debido a su “falta de experiencia” y de haber “abierto la caja de Pandora”. “Dejó salir al genio de la botella, y creo que se va a sorprender muchísimo por la reacción que va a recibir”, aseguró Farage a periodistas en la sede de la UE.

También refleja las dificultades de la economía británica tras la salida del bloque y un contexto internacional muy distinto al de 2016, con Europa alineada en apoyo a Ucrania frente a Rusia.

El acercamiento coincide además con un momento de creciente distancia entre europeos y estadounidenses bajo la presidencia de Donald Trump, en plena redefinición de los equilibrios geopolíticos.

En materia de movilidad juvenil, la UE y Reino Unido acordaron permitir que hasta 100.000 europeos y 100.000 británicos puedan viajar y residir cada año al otro lado del Canal de la Mancha. Además, ambas partes se dieron seis meses más para negociar la reducción de las tasas universitarias que pagan los estudiantes europeos en Reino Unido, una de las cuestiones más sensibles de las conversaciones.

También acordaron reforzar la cooperación contra la inmigración irregular, una prioridad para Londres.

El acuerdo sanitario y fitosanitario reducirá los controles fronterizos al comercio de alimentos desde el 1 de marzo de 2028; y el de emisiones vinculará los mercados de carbono para evitar los aranceles en frontera. Otros ámbitos donde se decidió aumentar la cooperación fueron la defensa y la seguridad, la energía, el ámbito digital -donde se comprometieron a poner en marcha una asociación a principios del próximo año- y la lucha contra la inmigración.

Subrayaron que los acuerdos sobre fitosanitarios y mercado de comercio de emisiones fortalecerán el comercio bilateral, garantizando al mismo tiempo unas condiciones equitativas y el desarrollo sostenible.

Ambas partes pondrán en marcha un “diálogo estructurado” que abordará cuestiones como la devolución de solicitantes de asilo rechazados a terceros países.

Burnham anunció su intención de iniciar el próximo año una reflexión con los 27 Estados miembros sobre el futuro de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa aseguró que la UE está abierta a mantener con Reino Unido la “relación más estrecha posible”.

“Seguimos abiertos a mantener la relación más estrecha posible entre la Unión Europea y el Reino Unido. Al mismo tiempo, conocen bien nuestros principios. La indivisibilidad de las cuatro libertades del mercado único, el equilibrio entre derechos y obligaciones, así como la coherencia e integridad de nuestras relaciones con terceros países”, dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“Estos principios permanecen inalterables y seguirán guiando nuestra relación con el Reino Unido”, añadió Costa.

Con información de EFE y AFP