Por qué el Brexit ya no debería definir la relación UE-Reino Unido

Han pasado 10 años desde la votación del Brexit. Aquella mañana de junio sigue siendo difícil de olvidar. Muchos pensaron que tendría un impacto muy negativo en el proyecto europeo. Perder a uno de los Estados miembros más grandes y con mayor visión estratégica debilitaría a la Unión. Algunos incluso afirmaron que el Brexit provocaría un efecto dominó, poniendo a la Unión Europea de rodillas.

No fue así. La UE se adaptó. Pero mientras los británicos afirmaban que recuperaban el control, la transformación de Europa y del mundo entero no hizo más que acelerarse. Ningún país europeo, incluido el Reino Unido, podía controlar estos cambios por sí solo.

En 2016, Europa aún no había vivido la primera administración Trump. Aún no había presenciado la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania, a pesar de que se produjo justo después de la invasión de Crimea. El mundo aún no había vivido la pandemia de la Covid-19. El pánico ante el dominio chino sobre las industrias europeas y la revolución tecnológica aún estaban en sus inicios. Y, sin duda, Europa aún no había visto a Trump II, que ha comenzado a amenazar las democracias de todo el continente, tanto en la UE como en el Reino Unido.

Los británicos no previeron el debilitamiento de la OTAN ni la posibilidad de una amenaza estadounidense contra Groenlandia, en territorio europeo que antes defendían juntos. El mundo ha cambiado drásticamente desde entonces. Sin embargo, esta transformación aún no se refleja en el marco de la relación UE-Reino Unido. Seguimos hablando en términos de Brexit.

En busca de una solución beneficiosa para todos

Diez años después del referéndum del Brexit y seis años y medio después de que el Reino Unido abandonara la UE, nos encontramos en un punto de inflexión. Desde que el nuevo gobierno laborista asumió el poder, se habla constantemente de un «reinicio». El debate alcanzó su punto álgido cuando muchos empezaron a barajar la idea de la «reincorporación». Se trata de un paso demasiado grande y prematuro, teniendo en cuenta la división que podría generar en el Reino Unido, por no hablar de si los Estados miembros de la UE están preparados para ello.

Nos encontramos ante una importante brecha estratégica. El deseo de convergencia estratégica, debido a las realidades geopolíticas a las que nos enfrentamos, y los marcos para su implementación no coinciden necesariamente. El debate sigue marcado por las líneas rojas de la era del Brexit: el rechazo al mercado único, la unión aduanera y la movilidad por parte del Reino Unido, y la indivisibilidad de las cuatro libertades en el acceso al mercado único y la prohibición de la selección arbitraria de intereses en las relaciones institucionales, por parte de la UE.

Los Estados miembros de la UE aún no han decidido si el Reino Unido, a pesar de la complejidad y las líneas rojas del pasado, puede convertirse en un socio estratégico en materia de seguridad y prosperidad. El Reino Unido, por su parte, debe decidir si depositar toda su confianza en la UE y aceptar ser un mero receptor de normas en algunos ámbitos podría compensar los beneficios económicos. El ex primer ministro Starmer ya lo mencionó en China: acercarse al mercado único europeo, integrándose sector por sector mediante la alineación dinámica, podría ser la clave para sobrevivir a las relaciones económicas de suma cero actuales. Existe una creciente conciencia pública sobre la necesidad de buscar una relación estable y mutuamente beneficiosa.

Sin embargo, esa relación aún está por construirse. En este momento, se trata de una serie de procesos complejos y poco fluidos. Existe un diálogo técnico en curso, liderado principalmente por la Comisión Europea. Este diálogo abarca el programa de movilidad juvenil, las emisiones de carbono, los mercados de electricidad y las normas agroalimentarias. La Comisión hace lo que mejor sabe hacer: acercar al Reino Unido a los estándares de la UE, paso a paso. El poder regulador de la UE en acción. Alineación para el acceso futuro. Este es el proceso institucional en curso.

Por otro lado, se está llevando a cabo otro diálogo intergubernamental sobre seguridad. El Reino Unido forma parte de la Coalición de los Dispuestos a Ayudar a Ucrania y del fortalecimiento de la OTAN europea para garantizar la seguridad de los Estados bálticos. Incluso podría representar intereses de seguridad europeos más amplios en una posible negociación con el presidente ruso Vladimir Putin, junto con Alemania y Francia, en el marco del E3. Esto ya le otorga al país un lugar especial en el futuro de la seguridad europea. Si se creara un Consejo Europeo de Seguridad, como sugirió el Comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, y otros líderes, tanto el Reino Unido como Ucrania tendrían un lugar destacado en él. Incluso si los procesos institucionales generales no avanzan debido a la persistencia de las líneas rojas del Brexit, el Reino Unido tiene su propio lugar en la seguridad europea. El Reino Unido también está interesado en Europa en general. Recientemente fue sede de la Comunidad Política Europea (CPE), que incluye a casi todos los países europeos, tanto miembros como no miembros. Su posición en el continente es indiscutible, y sus contribuciones son bien recibidas.

Sin embargo, lo que falta es la participación del Reino Unido en el debate sobre la competitividad europea. Este es el aspecto económico que aún no se ha abordado. La UE sigue siendo el socio económico más importante del Reino Unido, ya que el 45 % de su comercio de bienes se realiza con la UE.

Muchos en la UE desearían que el poder financiero británico se sumara a los mercados de capitales europeos. Sin duda, existen numerosas sinergias. Sin embargo, la indivisibilidad del mercado único, con sus beneficios y responsabilidades, sigue siendo la visión dominante en Bruselas y las capitales europeas. Además, la visión del Reino Unido de la UE únicamente desde la perspectiva del mercado es vista con bastante recelo por los europeos. Si el Reino Unido quiere ir más allá de otros socios comerciales de la UE, debería demostrar qué puede ofrecer a cambio.

A menos que exista un marco estratégico funcional, la relación se volverá cada vez más multilateral y bilateral. De hecho, esto ya está ocurriendo. Alemania, Francia, España y Polonia ya cuentan con sus propios marcos con el Reino Unido. Estos países buscan una relación bilateral que funcione bien en la era posterior al Brexit. El Reino Unido sigue siendo, por ejemplo, el segundo mayor destino mundial de la inversión extranjera directa española. Los servicios financieros, las infraestructuras y el transporte son sectores clave que generan oportunidades de empleo y debates sobre movilidad que se encuentran en el centro del debate. En definitiva, existe el riesgo de que los Estados miembros se acostumbren a resolver los problemas a través de sus relaciones bilaterales en lugar de buscar un marco paneuropeo.

¿Qué camino debemos seguir?

Una de las razones principales por las que no existe un nuevo marco para las relaciones UE-Reino Unido es la percepción británica de su posición en el mundo. En una época en la que todos los países europeos son pequeños, al Reino Unido le cuesta aceptar que su papel y presencia en el mundo han cambiado. Sigue siendo uno de los países más grandes de Europa, pero un actor pequeño en comparación con China e India. Sin embargo, esta percepción errónea sigue siendo la razón por la que el Reino Unido no está dispuesto a apostarlo todo a Europa.

En lo que respecta a la competitividad y la prosperidad europeas, la relación UE-Reino Unido no es una conversación entre iguales. La magnitud del mercado europeo y su poder de regulación no son comparables a los del Reino Unido. Por ello, estudios recientes sugieren que el coste del Brexit para el PIB per cápita del Reino Unido ha sido del 6 %. El Reino Unido está perdiendo prosperidad fuera del mercado.

La situación es más compleja. Los europeos planean completar su integración en el mercado único en los próximos años. Las tres áreas prioritarias en la agenda son finanzas, energía y telecomunicaciones, tres sectores donde podrían existir sinergias entre ambas partes. Aquí radica la contradicción en la relación actual: si bien la convergencia estratégica puede estar aumentando, el marco político e institucional aún no se ha adaptado. Si ambas partes comienzan a pensar de manera más estratégica sobre el futuro, el diálogo sobre el marco será más fácil de comprender. Aunque no puede acceder plenamente al mercado único, el Reino Unido podría participar más en las diversas iniciativas de la UE para la reindustrialización del continente.

Un posible punto de inflexión sería un cambio aún más drástico en las relaciones con Estados Unidos. Gran Bretaña aún no se ha adaptado completamente al nuevo panorama de las relaciones transatlánticas. Todavía no. Esta es una de las principales razones por las que no está preparada para integrar a Europa no solo como un medio para alcanzar sus objetivos, sino también como un fin en sí mismo. Sin embargo, según una encuesta del ECFR (consejo Europeo de Relaciones Exteriores), casi dos tercios de los británicos desean desarrollar una disuasión nuclear europea alternativa que no dependa de Estados Unidos, y el 61% quiere adoptar una política de «Comprar productos europeos» en la adquisición de armamento.

Churchill quería moldear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero desde fuera. Cuando la posición global del país comenzó a declinar y la capacidad económica europea empezó a impresionar, el Reino Unido quiso integrarse, con muchas excepciones. Hoy, el país pide excepciones similares desde fuera. El diálogo entre la UE y el Reino Unido sigue anclado en el pasado. Es hora de construir el futuro.

Por ahora, una evaluación orgánica de la relación podría despolitizar el debate. Sin embargo, sin un objetivo estratégico, será muy difícil redefinir la relación. Si no hay un camino común a seguir, habrá competencia. Una vez que un Primer Ministro tenga un mandato real del pueblo británico, posiblemente a través de las elecciones generales de 2029, debería presentarse ante el Consejo Europeo afirmando que el mundo ha cambiado enormemente y que estamos juntos en esto. Solo entonces comenzará la verdadera construcción de la relación futura.

- Los autores son Sébastien Maillard, Investigador Asociado, Chatham House - Ilke Toygür, Directora, Centro de Política Global y Profesora de Práctica de Política Europea, Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales, IE University. Este artículo fue publicado en IE Insights.