Trump está organizando un concierto por los 250 años de EE.UU. y la mayoría de los artistas cancelaron su participación

Donald Trump quiere celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos con bombos y platillos, pero la gran fiesta ha ido perdiendo brillo con el paso de los días. Tendrá que ser el mismo presidente estadounidense quien lidere la ceremonia de apertura, después de que la mayoría de los artistas contratados se bajaron de los conciertos que iban a protagonizar en el evento.

Se esperan varias presentaciones de músicos para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos entre el 24 de junio y el 10 de julio, según CNN, pero gran parte de los artistas que iban a aparecer en una serie de conciertos han cancelado sus actuaciones durante la semana pasada. Entre los artistas que se distanciaron del evento están The Commodores, Martina McBride, Morris Day, Bret Michaels (Poison), Young MC y the Time, informó el mismo medio estadounidense.

La celebración lleva el nombre de la Gran Feria Estatal Americana, y luego de que estos artistas se retiraran de los conciertos, la portavoz de Freedom 250, Danielle Alvarez, le indicó a CNN en un comunicado: “Como el visionario detrás de la Gran Feria Estatal Americana, nos complace anunciar que el presidente Trump dará inicio personalmente a esta celebración histórica el miércoles 24 de junio en una ceremonia de apertura para conmemorar el 250º cumpleaños de Estados Unidos”.

De acuerdo al mismo medio, varios artistas que cancelaron su participación señalaron que nunca se les había comunicado acerca de los tintes políticos y partidarios del evento.

La respuesta de Donald Trump

“Deberíamos hacer un gran acto de Haz a Estados Unidos Grande Otra Vez, por 250, en lugar de tener cantantes sobrevalorados y carísimos, que nadie quiere escuchar, cuya música es aburrida y que, sin embargo, no hacen más que quejarse”, dijo Trump en una publicación en Truth Social el sábado 30 de mayo por la tarde.

"Suspéndanlo", agregó el presidente estadounidense en la misma red social, haciendo referencia al gran recital que está pautado.

“Entiendo que los artistas están sufriendo ‘un bloqueo’ en relación con sus actuaciones… así que estoy pensando en traer a la atracción número uno en cualquier lugar del mundo, el hombre que convoca audiencias mucho más grandes que Elvis Presley en su mejor momento, y lo hace sin una guitarra, el hombre que ama a nuestro país más que nadie, y el hombre que algunos dicen es el mejor presidente de la historia (¡EL mejor de todos los tiempos!), Donald J. Trump, para que ocupe el lugar de estos ‘artistas’ de tercera categoría y altamente pagados, y dé un gran discurso, impulsando al país hacia adelante como lo he hecho desde que soy presidente!”, añadió Trump en su publicación.

Donald Trump criticó a los artistas que decidieron retirarse del evento realizado por Freedom 250. Foto: AFP

Una persona familiarizada con la planificación del evento dijo que se esperaba desde el principio que Trump encabezara un evento del Día de la Independencia de Estados Unidos en la feria, peor que ahora también participará en la ceremonia de apertura, según NBC News.

Qué artistas estarán presentes en los conciertos por los 250 años de EE.UU.

Todavía hay algunos artistas cuyas actuaciones siguen en pie para el evento impulsado por Trump a través de una orden ejecutiva. Entre los músicos que se mantienen en la lista están Vanilla Ice, conocido por su canción “Ice Ice Baby” y seguidor de Trump, o Flo Rida, quien no se pronunció sobre su participación, según CNN.

Freedom 250 es una asociación respaldada por entidades públicas y privadas que está organizando eventos para celebrar el 250 aniversario del país. La semana pasada anunció una lista de artistas que se presentarían el jueves, viernes y sábado durante el festival. Estados Unidos cumplirá sus 250 años el próximo 4 de julio, puesto que adquirió su independencia del imperio británico ese día en 1776.