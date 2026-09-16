Sunny, perra de Obama, falleció tras trece años con la familia: "Era una fuerza de la naturaleza"
El animal fue adquirido por el expresidente de Estados Unidos a comienzos de su segundo mandato en la Casa Blanca. Obama la recordó como una perra "atlética y llena de una energía ilimitada".
Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, anunció este miércoles la muerte de la perra de la familia, Sunny, que les acompañó durante trece años. "Ayer perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia", escribió en su cuenta de la red social X, donde compartió una foto de su mascota.
"Adquirimos a Sunny al comienzo de nuestro segundo mandato en la Casa Blanca, y todos nosotros –incluyendo a nuestro primer perro, Bo– nos enamoramos de ella de inmediato", recordó Obama.
Yesterday, we lost a cherished member of our family.— Barack Obama (@BarackObama) September 16, 2026
We got Sunny at the start of our second term in the White House, and all of us – including our first dog, Bo – immediately fell in love. We also had trouble keeping up with her, for Sunny was a force of nature. Athletic and… pic.twitter.com/UBHQILb4BG
El expresidente también contó en el mensaje lo importante que fue para su familia y que la perra "adoraba a las niñas, incluso si la molestaban cuando estaba echando una siesta": "Adoraba a nuestro equipo y a menudo los seguía por todas partes, ayudándolos en su trabajo", añadió.
"También tuvimos problemas para seguirle el paso, porque Sunny era una fuerza de la naturaleza. Atlética y llena de una energía ilimitada, saltaba por encima de los setos del césped sur como si no estuvieran allí, persiguiendo ardillas, pájaros y cualquier otra cosa que se moviera", relató.
En el texto, un homenaje a la mascota que pasó más de una década con la familia, Obama aseguró que "era prácticamente perfecta", "siempre leal, siempre dulce, siempre lista para la aventura, aún fogosa y hermosa hasta el último día de su vida".
"La echaremos muchísimo de menos e imaginamos que ahora está con su hermano mayor, asegurándose de que esté bien", concluyó.
Agencia EFE
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