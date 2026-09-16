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Sunny, perra de Obama, falleció tras trece años con la familia: "Era una fuerza de la naturaleza"

El animal fue adquirido por el expresidente de Estados Unidos a comienzos de su segundo mandato en la Casa Blanca. Obama la recordó como una perra "atlética y llena de una energía ilimitada".

El País
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16/09/2026, 16:57
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Sunny, perra de Obama, que falleció a los trece años.
Sunny, perra de Obama, que falleció a los trece años.
Foto: AFP.

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, anunció este miércoles la muerte de la perra de la familia, Sunny, que les acompañó durante trece años. "Ayer perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia", escribió en su cuenta de la red social X, donde compartió una foto de su mascota.

"Adquirimos a Sunny al comienzo de nuestro segundo mandato en la Casa Blanca, y todos nosotros –incluyendo a nuestro primer perro, Bo– nos enamoramos de ella de inmediato", recordó Obama.

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El expresidente también contó en el mensaje lo importante que fue para su familia y que la perra "adoraba a las niñas, incluso si la molestaban cuando estaba echando una siesta": "Adoraba a nuestro equipo y a menudo los seguía por todas partes, ayudándolos en su trabajo", añadió.

"También tuvimos problemas para seguirle el paso, porque Sunny era una fuerza de la naturaleza. Atlética y llena de una energía ilimitada, saltaba por encima de los setos del césped sur como si no estuvieran allí, persiguiendo ardillas, pájaros y cualquier otra cosa que se moviera", relató.

Sunny, perra de Obama, fallecida a los trece años.
Sunny, perra de Obama, fallecida a los trece años.
Foto: Agencia EFE.

En el texto, un homenaje a la mascota que pasó más de una década con la familia, Obama aseguró que "era prácticamente perfecta", "siempre leal, siempre dulce, siempre lista para la aventura, aún fogosa y hermosa hasta el último día de su vida".

"La echaremos muchísimo de menos e imaginamos que ahora está con su hermano mayor, asegurándose de que esté bien", concluyó.

Agencia EFE

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