Barack Obama habla por primera vez sobre el video racista compartido por Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó este sábado la falta de "vergüenza" en la política de su país, reaccionando por primera vez a una publicación en la red social de Donald Trump que lo representaba a él y a su esposa, Michelle Obama, con imágenes racistas.

El vídeo, compartido el 5 de febrero en Truth Social, fue condenado por diversos sectores. Aunque la Casa Blanca rechazó inicialmente la indignación, luego atribuyó el post a un error de un asesor y procedió a retirarlo. En la pieza audiovisual, los rostros de los Obama aparecían editados sobre cuerpos de monos.

El declive del decoro y el "espectáculo circense"

Obama señaló que la mayoría de los estadounidenses consideran este comportamiento como "profundamente preocupante". Sin mencionar directamente a Trump, lamentó la erosión de las normas institucionales. El exmandatario afirmó que existe una especie de espectáculo circense en las redes sociales y la televisión, señalando que se ha perdido el decoro, el sentido de la corrección y el respeto por el cargo que antes caracterizaba a los actores políticos.

Donald Trump y Barack Obama en el funeral de Jimmy Carter, el 9 de enero de 2025. Foto: AFP / Archivo

Críticas a la represión migratoria y "conductas dictatoriales

En cuanto a las políticas del actual presidente, Obama criticó la represión migratoria en Minnesota y censuró la conducta de los agentes durante la polémica operación que duró varias semanas. El expresidente calificó el comportamiento de los agentes federales, que incluyó dos tiroteos mortales, como el tipo de conducta que históricamente se ha visto en países autoritarios y en dictaduras. Miles de agentes, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llevaron a cabo redadas y detenciones masivas en misiones que la administración Trump califica de selectivas contra delincuentes.

Obama afirmó que el comportamiento negligente de los agentes del Gobierno federal es peligroso, aunque destacó que ha hallado esperanza en las comunidades que se oponen a estas operaciones de manera sistemática y organizada. Según el exmandatario, este tipo de comportamiento heroico y sostenido bajo temperaturas bajo cero por parte de ciudadanos corrientes es lo que permitirá superar la situación actual del país.

AFP