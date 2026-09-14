Sam Altman advierte que la IA puede hacer perder “el control del futuro” y generar un mundo distópico

El director ejecutivo de al empresa OpenAI, Sam Altman, volvió a llamar la atención esta madrugada sobre la perdida del "control del futuro" ante la Inteligencia Artificial (IA) e insistió en la necesidad de crear modelos seguros en su desarrollo, según publicó en su cuenta de X.

Además de la necesidad de un mayor control, Altman advirtió sobre la creación de "un mundo con demasiada concentración de poder", dado que "si una IA extraordinariamente poderosa es utilizada por una persona o empresa para imponer su visión del mundo a todos los demás, los resultados podrían ser extremadamente distópicos".

There are two ways AI progress could go very badly and that we must avoid.



First, we could lose control of the future to AI. This is unacceptable; we are unapologetically on Team Humanity, and AI must always serve people. To ensure that, we need ways to ensure that alignment and… https://t.co/GK7XcoOh3v — Sam Altman (@sama) September 14, 2026

"Hay dos formas (la pérdida de control y la concentración) en que el progreso de la IA podría salir muy mal y que debemos evitar", destacó.

El directivo de OpenAI consideró que para evitar estas dos amenazas se debe "caminar por un angosto camino intermedio", que evite que tanto un país o un laboratorio tenga demasiado poder.

Siguiendo con su reflexión, Altman pidió confianza en las empresas estadounidenses que desarrollan IA, ya que, en su opinión, "cada vez más actuarán de manera responsable, especialmente ahora que la trayectoria del progreso se ha acelerado".

Altman pide a las empresas compartir estándares de seguridad

En este sentido, apeló a un marco legal federal en EEUU que "establezca requisitos de seguridad consistentes para la IA de frontera (frontier AI)", un conjunto de sistemas de inteligencia artificial que se sitúan en el límite superior de la tecnología actual.

Estos requisitos pueden suponer la evaluación de los nuevos modelos de forma preventiva, durante su desarrollo, no cuando estén a punto de salir al mercado.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT. Foto: Archivo

El ejecutivo pidió la colaboración entre empresas para formular nuevos enfoques y compartir estándares de seguridad, sin detener el ritmo de progreso de la IA, aunque considera que "ninguna cantidad de presión competitiva estadounidense debería justificar la imprudencia".

Por último, Altman solicitó la colaboración del Gobierno de EE.UU. para encontrar una coordinación internacional en el desarrollo de la IA.

Las peticiones del sector de la IA para regular la inteligencia artificial y ralentizar su desarrollo sorprendieron la pasada semana cuando el propio Altman comunicó a su plantilla sus planes para moderar el ritmo con el que desarrollan sus productos.

En el mismo sentido se pronunciaron el fin de semana el magnate Elon Musk y el máximo responsables de Anthropic, Dario Amodei, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó pausar el desarrollo de la inteligencia artificial por parte de las empresas estadounidenses, dado que esto podría darle ventaja a China.