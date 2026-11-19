En medio de una serie de fallas tecnológicas que afectaron servicios esenciales en Estados Unidos y de crecientes cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno para enfrentar las amenazas informáticas, Sean Cairncross, el principal asesor de la Casa Blanca en materia de ciberseguridad, dejará su cargo, según reveló este jueves el sitio de noticias Axios.

Cairncross, director de la Oficina Nacional de Ciberseguridad, decidió abandonar su puesto antes de completar su mandato, en una salida que fuentes cercanas describieron como amistosa.

Según explicaron dos personas familiarizadas con la decisión a Axios, el funcionario no quería permanecer otros dos años en el cargo y optó por adelantar su partida para permitir que la administración de Donald Trump encuentre un reemplazante y consiga su confirmación en el Senado antes de enero, cuando los demócratas asumirán el control de la Cámara alta.

El director nacional de ciberseguridad de Estados Unidos, Sean Cairncross, interviene en la conferencia "Silicon Valley y el mundo" de Semafor, celebrada en Menlo Park, California, el 16 de noviembre de 2026. Foto: GODOFREDO A. VASQUEZ/AFP.

La salida representa una nueva pérdida de personal especializado en un área estratégica para la seguridad nacional, en momentos en que Estados Unidos enfrenta interrupciones en infraestructuras críticas y una creciente amenaza de ciberataques potenciados por la inteligencia artificial (IA).

La Oficina Nacional de Ciberseguridad, que encabezaba Cairncross, es responsable de coordinar las políticas y estrategias de protección informática entre las distintas agencias del gobierno federal. Su director debe contar con la aprobación del Senado.

El funcionario también participó en decisiones clave relacionadas con la política de inteligencia artificial de la administración republicana, cuya estructura de conducción se fue conformando sobre la marcha.

Durante el verano boreal, Cairncross mantuvo reuniones técnicas con directivos de Anthropic, después de que las restricciones a las exportaciones impuestas por el Departamento de Comercio afectaran la disponibilidad de los modelos de inteligencia artificial de la compañía.

El director nacional de ciberseguridad de Estados Unidos, Sean Cairncross, interviene en la conferencia "Silicon Valley y el mundo" de Semafor, celebrada en Menlo Park, California, el 16 de noviembre de 2026. Foto: GODOFREDO A. VASQUEZ/AFP.

Una nueva salida en un momento crítico

Cairncross llegó al cargo con una extensa trayectoria en la política republicana y en cuestiones de seguridad nacional. Había trabajado con la comunidad de inteligencia estadounidense y enfrentado amenazas cibernéticas durante su paso por el Comité Nacional Republicano.

Durante el primer mandato de Trump, representó al jefe de Gabinete de la Casa Blanca en comités del Consejo de Seguridad Nacional y posteriormente dirigió la Millennium Challenge Corporation, una agencia federal dedicada a la asistencia internacional.

Su partida se suma a la de Thomas Lind, quien se desempeñaba como jefe de políticas y asesor principal de la oficina. Lind abandonó la administración en junio y se incorporó en octubre a OpenAI, la compañía desarrolladora de ChatGPT, lo que profundizó la pérdida de especialistas técnicos dentro del gobierno.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE

Interrupciones tecnológicas en EE.UU.

La nueva baja se conoce en un contexto especialmente delicado. En los últimos días, Estados Unidos sufrió una serie de interrupciones tecnológicas que afectaron el tráfico aéreo, servicios bancarios y sistemas sensibles de organismos federales, lo que alimentó las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de su infraestructura.

Aunque no se ha establecido una relación entre esos incidentes ni se ha confirmado que todos respondieran a ataques informáticos, los demócratas cuestionaron la respuesta de la administración Trump y advirtieron que las defensas cibernéticas del país podrían estar quedando rezagadas frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

La Nación/GDA.