La Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) advirtió días atrás sobre una plataforma maliciosa autónoma que, mediante el uso de inteligencia artificial (IA), es capaz realizar ciberataques automatizados a diversas organizaciones gubernamentales, empresariales o de tecnología en un corto período de tiempo.

De acuerdo a un comunicado publicado el pasado viernes 13 por el organismo del gobierno estadounidense, la herramienta se llama ARTEX. Según explicaron, está basada en modelos de lenguaje como Claude, Chat GPT, Grok o DeepSeek y al menos desde agosto de este año, varios hackers utilizaron la herramienta para llevar adelante campañas contra organizaciones.

"ARTEX puede acelerar las intrusiones, desde la selección inicial de objetivos hasta la obtención de acceso privilegiado, en menos de tres horas", alertaron desde el FBI.

Además, señalaron que su uso fue constatado en varias oportunidades. Uno de estos ataques estuvo dirigido a instituciones financieras de Corea del Sur. Como resultado de esta intrusión, se expusieron los datos personales de alrededor 67.000 personas. En otro caso, se registró un ataque que afectó a 2.250 clientes de ConnectWise, una compañía de software de Florida (Estados Unidos).

Oficinas del Oficina Federal de Investigación (FBI) Foto: Archivo

"El FBI insta a las organizaciones —en particular a aquellas que operan aplicaciones expuestas a Internet, portales de autoservicio, infraestructura en la nube y sistemas de socios o proveedores— a implementar las recomendaciones con el fin de reducir la probabilidad y el impacto de las intrusiones facilitadas por ARTEX", advierten desde el organismo.

Luego de que se constatara el uso malicioso de la herramienta, el desarrollador original de ARTEX retiró la herramienta del acceso público para que deje de estar disponible, sin embargo, aún continúa ampliamente disponible a través de comunidades virtuales.

"A principios de noviembre de 2026, los investigadores identificaron más de 1600 instancias de consolas ARTEX expuestas públicamente; es probable que el número total de implementaciones sea considerablemente mayor si se incluyen los sistemas situados detrás de cortafuegos o en redes privadas", señalaron desde el FBI.

Ciberataque Foto: Getty Images.

FBI remarca que la advertencia "no es un anuncio nuevo"

A través de su cuenta de X, el FBI subrayó que este anuncio "no es nuevo" y que el organismo "no ha emitido ninguna advertencia adicional desde entonces".

"Publicamos este aviso la semana pasada porque, a medida que nos acercamos al final del año, es importante que los estadounidenses se protejan contra delincuentes y actores estatales que utilizan SI (superinteligencia) para ejecutar técnicas conocidas a velocidad de máquina", añadieron.

En esa línea, aseguran haber visto actores cibernéticos que utilizan ARTEX "para llevar a cabo campañas dirigidas a organizaciones de todo el mundo y de múltiples sectores".

"Las organizaciones pueden cerrar esas brechas de seguridad y eliminar su ventaja", remarcaron".