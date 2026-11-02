Ciberataque sabotea las heladeras y golpea a supermercados de Europa por segunda vez en un mes

Decenas de comercios de empresas como Carrefour e Ikea sufrieron este lunes un ciberataque que disparó las temperaturas de sus sistemas de refrigeración en Bélgica, en el segundo incidente de este tipo en Europa en un mes.

A mediados de octubre, un ataque similar afectó cientos de supermercados en Francia, que se vieron forzados a desechar enormes cantidades de productos frescos y congelados.

También en Suecia algunas cadenas de distribución reportaron este lunes un fuerte aumento de temperaturas en sus heladeras y congeladores que estropeó sus productos.

El portavoz belga del grupo Carrefour, Mich Vergauwen, aseguró que el impacto del incidente "es muy limitado". Solo afectó 15 de los 700 locales del grupo en el país, y no a todos sus refrigeradores, explicó. "Es un ciberataque. No hay otra razón", aseguró.

De su lado, una portavoz de Ikea Bélgica indicó que un ciberataque en su tienda en Mons, en el suroeste de Bélgica, hizo subir súbitamente la temperatura de los congeladores el lunes temprano.

Es la única tienda de Ikea afectada "porque usa un proveedor distinto a las otras" presentes en Bélgica, señaló.

Las cadenas de distribución Intermarché y Colruyt también experimentaron problemas técnicos con los sistemas de refrigeración de algunos locales, según afirmaron a la AFP, aunque sin evocar un ciberataque.

En el caso de Colruyt tuvieron cinco locales afectados, mientras que en Intermarché la cifra asciende a 15.

"En algunos casos solo implicó a un refrigerador, con lo que el impacto ha sido bastante limitado", dijo un portavoz de Intermarché.

Por su parte la cadena Delhaize confirmó este lunes que unos cuarenta establecimientos suyos resultaron afectados por un "incidente informático".

En una tienda en Boortmeerbeek, al noreste de Bruselas, los refrigeradores y congeladores estaban vacíos y un cartel informaba: "Debido a los ciberataques, no habrá productos en los estantes refrigerados ni congelados".

Empleados desechan bolsas de alimentos refrigerados en mal estado fuera de un supermercado ICA en Odengatan en Estocolmo, el 2 de noviembre de 2026. Foto: FREDRIK SANDBERG/AFP

El problema no se limita a Bélgica. En varios supermercados de Suecia las temperaturas de los refrigeradores y congeladores se dispararon durante la madrugada del lunes, informaron las cadenas de distribución Ica y Coop. También en Luxemburgo y en Países Bajos con el mismo objetivo de hackeo: manipular los sistemas de refrigeración, activar el modo de descongelación y elevar la temperatura.

Ciberataques también alteran temperatura de congeladores de 17 empresas en Países Bajos

Al menos 17 empresas de Países Bajos sufrieron durante la pasada noche un ciberataque contra sus sistemas de refrigeración y congelación, cuyas temperaturas fueron modificadas de forma remota por piratas informáticos, según anunció este lunes el proveedor de equipos de refrigeración Danfoss.

Los establecimientos afectados son principalmente carnicerías y pequeñas tiendas de barrio, aunque la compañía no ha querido revelar sus nombres, y, por el momento, no se tiene constancia de que las grandes cadenas de supermercados neerlandesas hayan resultado afectadas.

Entre las instalaciones atacadas hay un almacén de productos congelados, donde los responsables descubrieron que la temperatura había pasado de los 20 grados bajo cero habituales a los 10 grados bajo cero, según explicó Danfoss a la televisión pública neerlandesa NOS.

"Normalmente, los sistemas deben mantenerse a -20 grados, pero anoche descubrimos que estaban a -10 grados. Pudimos intervenir rápidamente", detalló.

La compañía no ha precisado si el ataque ha provocado pérdidas económicas o si alguno de los establecimientos afectados ha tenido que desechar alimentos tras las alteraciones de temperatura.

El modus operandi: contraseñas por defecto y redes sin protección

Los equipos atacados permiten controlar a través de internet la temperatura de cámaras frigoríficas y congeladores comerciales, lo que facilita a los técnicos detectar y solucionar averías a distancia, y esta conexión ha sido aprovechada por piratas informáticos en los casos en los que los sistemas no contaban con las medidas de seguridad adecuadas.

Comida estropeada o que corre el riesgo de estarlo después de que los congeladores y refrigeradores fueron hackeados en Sjoebo, Suecia, el 2 de noviembre de 2026. Foto: JOHAN NILSSON/AFP

Según Danfoss, los equipos afectados estaban conectados a redes no protegidas y utilizaban contraseñas predeterminadas, lo que permitió a los atacantes acceder a ellos y modificar su funcionamiento.

La empresa había advertido a sus clientes neerlandeses a mediados de octubre de estos riesgos y les recomendó desconectar los sistemas de internet y permitir solo conexiones a través de redes seguras, después de que se produjeran ataques similares en Francia.

"La mayoría de las tiendas tomó medidas entonces, pero un pequeño número no lo hizo, y ahora están sufriendo las consecuencias", señaló el portavoz de Danfoss, quien aseguró que los ataques podrían haberse evitado si se hubieran aplicado las recomendaciones.

Con información de EFE y AFP