Se extienden las protestas en Europa: alcanzan a Francia, Alemania, Italia, España y más, ¿qué está pasando?

Protestas en Francia, Alemania, España e Italia tienen a los gobiernos inquietos ante las dificultades para contenerlas, dado que algunas llegaron a fuertes enfrentamientos con la policía, con múltiples arrestos y heridos. Lo cierto es que, en las últimas semanas, se han producido protestas lideradas por jóvenes en toda Europa y hay llamados para que continúen.

Ayer, cientos de miles de personas se manifestaron en Francia por tercer sábado consecutivo contra el alto costo de la vida, en unas protestas esta vez pacíficas pese a algunos disturbios en varias ciudades.

A seis meses de las elecciones presidenciales y ante la proliferación de llamamientos a la “revolución” y la “insurrección” en las redes sociales, las autoridades francesas movilizaron ayer a 70.000 agentes.

Según la prefectura de policía de París cientos de alborotadores, infiltrados en las manifestaciones, atacaron a las fuerzas de seguridad con proyectiles, incluido un cóctel molotov. Los candidatos a las presidenciales, Marine Le Pen (Agrupación Nacional, extrema derecha) y Bruno Retailleau (Los Republicanos, derecha), denunciaron el lanzamiento del cóctel molotov. Al final del día se produjeron enfrentamientos en Lyon (centro-este), Rennes (oeste), Marsella (sureste) y Toulouse (suroeste).

En total, 422 personas ya han sido detenidas ayer antes de las 19H00 GMT, indicó Nuñez. Y este número probablemente subió en la noche de Halloween.

En Alemania, la policía disparó cañones de agua para dispersar ayer sábado a los manifestantes que lanzaron fuegos artificiales y otros proyectiles, al final de unas multitudinarias protestas de jóvenes que degeneraron en tensiones en varias ciudades. En Berlín, Fráncfort, Colonia y decenas de otras ciudades, los manifestantes salieron a las calles para participar en las protestas organizadas por el grupo “GenZ regelt!” (¡La Generación Z se encarga!), las últimas protagonizadas por una juventud desencantada en Europa. Los manifestantes habían salido a las calles agitando pancartas con lemas como “Merz debe irse”, en referencia al canciller conservador Friedrich Merz.

Las reivindicaciones abarcan desde el elevado costo de la vida y el deterioro de los centros educativos hasta los recortes presupuestarios. También denuncian el fuerte aumento del gasto en defensa y un nuevo programa de servicio voluntario destinado a reforzar las fuerzas armadas, que podría abrir la puerta al restablecimiento del servicio militar obligatorio.

En Italia, también miles de personas manifestaron el viernes en las principales ciudades de Italia contra la carestía, las políticas del Gobierno de Giorgia Meloni y el rearme, en una jornada que tuvo en Roma uno de sus principales focos, con una acampada frente al Coliseo que se prolongará hasta hoy domingo. Las protestas se enmarcaron en una huelga general convocada por la Unione Sindacale di Base (USB) y estuvieron secundadas principalmente por estudiantes, trabajadores de los sectores públicos y organizaciones por el derecho a la vivienda.

Por su parte, en España, los comercios de la ‘milla de oro’ de Madrid y de otras ciudades como Barcelona y San Sebastián se blindaron ayer sábado ante la amenaza de posibles disturbios y saqueos por las nuevas convocatorias de la plataforma anónima Blocus en diferentes puntos del país.

Comercios de firmas de lujo en Madrid como Prada, Loewe, Miu Miu o Rabat y otros como Maison du Monde o Aristocrazy han protegido sus escaparates ante los nuevos llamamientos de esta plataforma anónima, que convoca en las redes sociales a los jóvenes a protagonizar disturbios y saqueos.

También los comerciantes del centro de Bilbao y San Sebastián (norte de España) están protegiendo sus escaparates ante la amenaza de posibles saqueos y disturbios alentados en redes sociales por Blocus.

En Barcelona, los Mossos d’Esquadra (policía regional) desplegaron un dispositivo “de máximos” ante la nueva convocatoria de Blocus, que hace una semana provocó el caos en la ciudad, al activar el nivel 4 de alerta, que es el más alto.

Un juzgado de Torrent decretó ayer el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el considerado como “fundador e impulsor” de Blocus España, que fue detenido el viernes en la localidad valenciana de Picanya (este). El detenido está investigado en una causa abierta por delitos de organización criminal destinada a la incitación para cometer desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños, sin perjuicio de ulterior calificación.

Con información de EFE y AFP