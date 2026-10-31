Tensión en Francia: disfraces, lanzamiento de adoquines y gases lacrimógenos marcan un nuevo día de protestas

Al menos 296 personas fueron arrestados este sábado en Francia en el tercer sábado consecutivo de manifestaciones en el país, que, a pesar de ciertos incidentes, transcurrieron mayoritariamente en calma, en un balance provisional del Ministerio del Interior. Las autoridades anunciaron que registraron, hasta el momento, una decena de gendarmes heridos, y no fueron difundidos balances de manifestantes heridos.

Aunque se trata de datos provisionales, son a priori cifras bastante inferiores a las registradas el pasado sábado, cuando a la misma hora había ya un millar de arrestos.

Las fuerzas del orden siguen en alerta debido a que en las redes sociales circulan llamamientos a protestar y a cometer actos violentos aprovechando la noche de Halloween.

Un manifestante disfrazado de Batman aparece durante una protesta en Lyon, centro-este de Francia, el 31 de octubre de 2026. Foto: JEFF PACHOUD/AFP

Reivindicaciones sociales: del costo de vida al rechazo al racismo

Cientos de miles de personas se volvieron a manifestar contra el alto costo de la vida. A seis meses de las elecciones presidenciales y ante la proliferación de llamamientos a la "revolución" y la "insurrección" en las redes sociales las autoridades movilizaron a 70.000 agentes.

El movimiento, integrado por activistas de los "chalecos amarillos", sindicatos y estudiantes de secundaria y universitarios, protestaba inicialmente contra el aumento del costo de la vida, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de la enseñanza.

A estas reivindicaciones se ha sumado la del aumento del racismo, tras un atentado que se saldó con un muerto y siete heridos el 23 de octubre en la región parisina.

En las últimas semanas se han producido protestas lideradas por jóvenes en toda Europa. Hubo marchas este sábado en Alemania, donde la policía disparó cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

Las autoridades francesas afirman haber contabilizado 320.000 personas en las calles de Francia, de las cuales 70.000 en París.

Una persona vestida con un disfraz de Jedi de Star Wars y sosteniendo una bandera nacional francesa se aleja del gas lacrimógeno durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en Francia. Foto: SAMEER AL-DOUMY/AFP

La coalición sindical de la juventud, que agrupa a sindicatos y asociaciones de los estudiantes de secundaria y universitarios, ha cifrado la participación en cerca de medio millón de personas, de las cuales 200.000 en la capital.

El sábado pasado, las autoridades habían contabilizado 410.000 en todo el país y los organizadores, 800.000.

Disturbios urbanos y restricciones en vísperas de la noche de Halloween

En París, bajo un sol radiante, los manifestantes desfilaron con pancartas en las que se leía "alerta climática y por el costo de la vida", por el único recorrido autorizado por la policía en los barrios residenciales del este de la ciudad. Algunos de ellos iban disfrazados de Spiderman, Mario o Frankenstein. Al finalizar la manifestación se produjeron enfrentamientos.

Algunos manifestantes arrancaron adoquines para arrojárselos a la policía y se lanzó al menos un artefacto incendiario contra las fuerzas de seguridad. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos.

Al final del día se produjeron enfrentamientos similares en Lyon (centro-este), Rennes (oeste), Marsella (sureste) y Toulouse (suroeste).

Las autoridades han vuelto a poner en marcha el dispositivo de seguridad masivo del pasado fin de semana para evitar el caos del 17 de octubre, que, según las estimaciones, movilizó a entre 550.000 y 800.000 personas y degeneró en saqueos de comercios, incendios de edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en varias ciudades.

En toda Francia, los manifestantes han criticado al Gobierno por no haber autorizado las manifestaciones en el centro de las ciudades.

"Me da miedo ver lo que está pasando en esta democracia francesa, se está instaurando un Estado policial", afirmó Eloïse, de 35 años, en Toulouse (sur), donde no se han autorizado ningún tipo de protesta.

Antes de acudir a la manifestación de París, el líder de la izquierda radical y candidato a las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027, Jean-Luc Mélenchon, acusó en la red X al Gobierno de "deriva hacia el autoritarismo".

Un manifestante pasa por un incendio durante manifestaciones sobre el aumento del costo de vida en Nantes, oeste de Francia, el 31 de octubre de 2026. Foto: ALAIN JOCARD/AFP

En París, decenas de estaciones de metro están cerradas y muchos comercios se han blindado con paneles de madera en sus escaparates.

Las autoridades han advertido de posibles disturbios hasta bien entrada la noche. "El pretexto de la noche de Halloween no será un motivo legítimo para ocultarse el rostro en el espacio público" con el fin de "alterar el orden", advirtió el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

La legislación francesa permite llevar mascarilla en espacios públicos durante una fiesta, pero lo prohíbe en las inmediaciones de las manifestaciones.

Se ha decretado un toque de queda en algunas zonas de la capital durante las noches del sábado y el domingo a partir de las 23:00 y hasta las 6:00, una medida que ya se ha adoptado en varias ciudades francesas en los últimos días.

Varias organizaciones llaman a continuar con el movimiento y dos han convocado el bloqueo de centros de enseñanza de secundaria y de universidades para el martes y el jueves.

También está prevista una jornada de huelga el próximo jueves. Los "chalecos amarillos" piden asimismo "un seis-siete popular", es decir continuar el movimiento el 6 y 7 de noviembre.

Con información de EFE y AFP