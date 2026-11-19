El banco estadounidense JPMorgan Chase informó este jueves de un ciberataque a proveedores externos que trabajan con la entidad, pero aseguró que sus servicios no se han visto interrumpidos.

"Hemos tenido conocimiento de que unos terceros que prestan servicios a la empresa han sido objeto de un ciberataque", indicó el banco más grande de Estados Unidos -en su perfil de X-.

Posteo de JPMorgan Chase en la red social X. Foto: captura.

Se cree que los delincuentes accedieron a determinados datos de marketing en poder de dichos proveedores, entre los que podrían figurar algunos nombres y direcciones de correo electrónico de clientes.

El banco destacó que este incidente no tiene relación con la interrupción del servicio que algunos clientes experimentaron a principios de esta semana y que la entidad atribuyó a un error de software.

"Cuando sea necesario, nos pondremos en contacto directamente con los clientes afectados y les ofreceremos asistencia, incluido un servicio gratuito de supervisión de crédito", apuntó la entidad bancaria.

Vista del logotipo del nuevo edificio de la sede global de JPMorgan Chase en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP

Un portavoz de Visa dijo al Wall Street Journal que este incidente implicó a un proveedor de servicios externo de la región Asia Pacífico y que sus propios sistemas no se vieron afectados, ni tampoco datos de pago de clientes como los números de tarjetas.

Mientras, Mastercard indicó -al medio en mención- que el ciberataque dejó expuesta "una cantidad limitada de información de un subconjunto de titulares de tarjetas inscritos en un programa de ventajas específico".

Contexto de fallas tecnológicas y operativas en los últimos días

JPMorgan no dio más detalles del ciberataque, que también ocurre días después de que Microsoft sufriera una caída global de los servicios de Microsoft 365 y el transporte aéreo de Estados Unidos se paralizara por un fallo técnico.

A estos incidentes se han sumado en los últimos días interrupciones en la plataforma laboral Workday, las comunicaciones con pilotos de United Airlines, Apple y la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Todas estas entidades descartaron un 'hackeo'.

Ciberataque Foto: Getty Images.

EFE