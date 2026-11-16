Red Cup Day de Starbucks en Estados Unidos: cómo obtener el vaso rojo reutilizable gratis este martes 17 de noviembre

El gigante estadounidense Starbucks confirmó que el martes 17 de noviembre se realizará una nueva edición del Red Cup Day, la jornada en la que la cadena entrega un vaso rojo reutilizable de edición limitada a quienes compren una bebida artesanal de temporada. La promoción alcanza a los locales participantes de Estados Unidos y se extiende hasta agotar stock.

El vaso que se entrega es de tamaño grande, de 16 onzas (unos 473 mililitros), y corresponde a la edición limitada 2026. Según detalló la compañía popular mundialmente por su café, está fabricado con 95 % de material reciclado y fue diseñado por el Starbucks Creative Studio.

La ilustración muestra una rama de cafeto atada con un moño rojo y está rodeada por un motivo de cinta de grosgrain verde y blanca, el mismo que aparece en los vasos de papel de temporada, en los cafés Christmas Blend (mezcla navideña) y en la decoración navideña de las tiendas.

Cómo conseguir el vaso rojo gratis de Starbucks en el Red Cup Day 2026

La entrega no se limita al mostrador. De acuerdo con el comunicado de la empresa, el beneficio está disponible en el salón de las cafeterías, en el servicio de drive-thru, en la aplicación de Starbucks y también en los pedidos por delivery a través de DoorDash, Grubhub o Uber Eats, siempre con la compra de una bebida que califique.

Entran en la promoción todas las bebidas artesanales de temporada otoñal o navideña, en cualquier tamaño y en sus versiones caliente, fría o licuada.

La lista difundida por la compañía incluye Apple Pomegranate Refresher, Caramel Brulée Chai, Caramel Brulée Latte, Gingerbread Chai, Gingerbread Latte, Hot Chocolate, Iced Pumpkin Cream Chai, Peppermint Hot Chocolate, Peppermint Mocha, Pecan Crunch Oatmilk Latte, Pecan Oatmilk Cortado, Pumpkin Cream Cold Brew, Pumpkin Spice Latte, Snowy Apple Drink, Sugar Cookie Latte, Sugar Cookie Matcha, Tiramisu Velvet Cold Brew, Tiramisu Velvet Latte, White Hot Chocolate, además de las espumas frías de temporada y las espumas frías proteicas.

Barista de Starbucks.

Hay excepciones. El café de filtro Starbucks Christmas Blend y el Starbucks Reserve Christmas brewed coffee quedan fuera del beneficio, aclaró la empresa.

Qué descuentos ofrece Starbucks por llevar un vaso reutilizable

La cadena también recordó que el uso de vasos propios mantiene beneficios durante toda la temporada. Quienes concurran con su vaso rojo reutilizable limpio —o con cualquier otro vaso personal— reciben un descuento de 10 centavos de dólar en su bebida. A eso se suma que los socios del programa Starbucks Rewards acumulan el doble de estrellas por la totalidad de su orden.

Desde la compañía describieron la jornada como "una tradición querida por los clientes de Starbucks" y anunciaron que habrá más baristas trabajando en los locales para atender la demanda del día. El objetivo, según la firma, es "dar el mejor servicio" y garantizar una buena experiencia tanto a quienes participan por primera vez como a los clientes habituales de la fecha.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.