IBF Negocios: inversiones de US$ 200 millones, las primeras adquisiciones en Paraguay y el desafío de la educación

Desde su creación, en 2011, hasta el presente, IBF Negocios, firma uruguaya que invierte en empresas en crecimiento, acumula US$ 200 millones en inversiones. Su director, Hugo Benedetti, anticipa que la cifra seguirá aumentando. Este año, la compañía desembarcó en Paraguay, donde prepara sus primeras adquisiciones. Benedetti reconoce que Uruguay enfrenta desafíos para crecer y señaló a la educación y su efecto derrame en la sociedad como una de las claves para impulsar el desarrollo.

-IBF Negocios nació en 2011. Desde entonces, ¿cómo ha sido la actividad de la empresa?

-Desde que la creamos hasta ahora hemos invertido unos US$ 200 millones en diferentes adquisiciones. Y para antes de fines de este año tenemos para cerrar una transacción interesante. Del total, US$ 80 millones corresponden a los dos últimos años, entre inversiones con fondos propios, de inversores y apalancamiento bancario. Además, vendimos algunas empresas. Hoy tenemos 20 razones sociales, que, desde el punto de vista funcional, las manejamos como 15 unidades de negocio, porque algunas están casi fusionadas. Estamos en sectores como agronegocios, alimentación, ferretería y construcción, limpieza y cuidado personal.

-Este año la firma se instaló en Paraguay. ¿Cómo comenzó ese proyecto?

-Muy bien, ya estamos con dos propuestas de adquisición importantes en concreto. Entre ambas suman una inversión cercana a los US$ 20 millones. Son dos sectores muy buscados por IBF Negocios

-educación y salud; y seguros-, pero en Uruguay nunca habíamos tenido la oportunidad de entrar.

-¿Por qué en Paraguay decidió no seguir con la línea de verticales que tiene en Uruguay?

-Porque se dieron dos oportunidades interesantes. Son empresas de muy buen nombre y reputación en Paraguay en sus sectores. Además, son dos áreas que hemos investigado bastante, primero en Uruguay y después en Paraguay. Estas operaciones no excluyen que en 2027 o 2028 pueda haber adquisiciones que tengan que ver con los sectores que ya manejamos. Estamos muy avanzados; estaríamos firmando la carta de intención este año y cerrando seguramente en el segundo semestre de 2027. La inversión será con capitales paraguayos y uruguayos que se han manifestado muy proclives a invertir en Paraguay.

No creo que el Estado le tenga que resolver todo al empresario, sino que los empresarios tenemos mucho para hacer en materia de costos, eficiencia y reglas de juego"

-¿La crisis política que se desató en Paraguay tiene algún efecto sobre los planes de la empresa?

-Se mantienen los planes tal cual; estamos siguiendo los desarrollos de una crisis que escaló del problema de liquidez de un banco a una crisis institucional y de confianza que se ha llevado altas autoridades, entre ellos el presidente. Seguimos expectantes las noticias esperando que la crisis se vaya superando gradualmente. Nos mantenemos positivos respecto a nuestra expansión a Paraguay y, ante la coyuntura, somos observadores prudentes.

-¿Cómo se posiciona Uruguay en el contexto regional?

-Cuando vivís en un vecindario convulsionado, no es bueno salir a contar que somos los mejores de la clase, como decía Mario Benedetti: “Ser el balcón al frente de un inquilinato en ruina”. Me parece una mezquindad tremenda y de un cortoplacismo muy miserable ese tipo de pensamiento. Y cuando a otros les va bien, eso nos obliga a mejorar a los empresarios y al Estado, y a entender que no se puede seguir tomando los plazos que se toman para algunas decisiones, para mover papeles de un lado o al otro.

-Hace negocios en Uruguay desde hace varios años. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país para crecer?

-Tenemos que avanzar en simplificar costos, bajar los grados de intermediación y reducir plazos. Son temas para encararlos y gradualmente ir resolviendo. Igual, no creo que el Estado le tenga que resolver todo al empresario, sino que los empresarios tenemos mucho para hacer en materia de costos, eficiencia y reglas de juego. Hay una oportunidad de mejorar el ambiente de negocios, los plazos, la agilidad, los costos. Otro tema importante es la educación. No me refiero a invertir más, porque el porcentaje actual es interesante; lo que no estoy seguro es de que llegue a las aulas. Hay que ponerle cabeza, porque los últimos indicadores no nos dejan del todo bien parados. Hay que revertir la tendencia al deterioro. No soy experto en educación ni en seguridad, pero como hombre de negocios sé juzgar los resultados, y si son malos, hay que arreglarlos. La educación es vital, es un factor clave para el éxito de una nación. Impacta en la calidad del entorno, del contexto. Porque si mejorás la calidad del entorno, mejora todo: los negocios, las organizaciones, la vida social, la seguridad. No es que quiera mejor educación para que la gente tenga mejor poder adquisitivo y yo pueda venderle más cosas. Creo que la calidad del entorno es el futuro de todos nosotros. Tomando una frase de (Robert) Kiyosaki (empresario y autor del libro Padre rico, padre pobre): “Tu entorno es tu futuro”.

Hugo Benedetti, director de IBF Negocios. Leonardo Maine/Archivo El Pais

-¿Cómo ve el escenario de Uruguay para hacer negocios?

-Por un lado veo que está bien y, por otro, que se estancó. Para no generalizar, hablo de nuestro negocio, que es comprar empresas exitosas, con buenos logros desde el punto de vista comercial y financiero. De las 2.400 registradas en la Auditoría Interna de la Nación y obligadas a presentar sus balances, hay 300, 400 cuyos balances son buenos o muy buenos. Entonces, desde el punto de vista de IBF Negocios, vamos a tener buenas oportunidades de negocio. Por otro lado, es evidente que la economía está en un proceso largo con niveles muy bajos de crecimiento y el estancamiento empieza a pesar. Cuando no hay viento de cola, cuando no estamos ante una atmósfera de crecimiento, los negocios se ponen más complicados. Tengo 72 años y he descubierto que en Uruguay hay una regla: (la economía) va bien cuando hay viento a favor y factores externos que ayudan. Además, al ser una economía muy pequeña, resulta difícil atraer consecuentemente inversiones importantes.

-¿Cómo impacta esta realidad en la empresa?

-El negocio está entrando en cierta fase de madurez y eso nos hace ir a otras latitudes, como Paraguay, pero con las adaptaciones que requiere ese mercado. Si somos exitosos ahí, el modelo estaría listo para ser replicado en otras geografías y encarar más agresivamente un proceso de expansión. Pero la base es Uruguay y la prioridad sigue estando acá.

-En estos años el mercado cambió y, con ello, los empresarios uruguayos. ¿Cómo evalúa esta evolución?

-Retorné a Uruguay a hacer negocios en 2010 y me radiqué en 2016. El empresario que encontré a mi retorno, luego de haber estado afuera casi 20 años, es más maduro, profesional, emprendedor y algo más propenso al riesgo. Esto, en un contexto donde la gran mayoría de las empresas tienen una estructura típicamente familiar, son muy conservadoras y la gestión y la propiedad aparecen bastante mezcladas. Veo un avance en gestión y profesionalización, y me ha sorprendido gratamente que casi todas las escuelas de negocios en Uruguay, en los últimos cinco o seis años, han lanzado cursos para directores que han sido muy exitosos. Mucha gente se está formando en conceptos nuevos, directorios y mejores estrategias para una gobernanza corporativa más sólida. El empresario clásico, intuitivo y comercial, el que maneja todo, maduró.