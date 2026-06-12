Empresa uruguaya IBF Negocios desembarca en Paraguay y planea invertir US$ 50 millones en tres años

La empresa uruguaya IBF Negocios, cuyo foco es invertir en compañías locales, anunció su desembarco en Paraguay. Hugo Benedetti, fundador y director del fondo inversor, reveló a El Empresario que la firma comenzará a operar en ese mercado a partir de junio de la mano de un socio local, y que el plan es invertir cerca de US$ 50 millones en la adquisición de seis compañías en un plazo de tres años.

«El proyecto tendrá dos partes. Por el lado de IBF Negocios Uruguay, esta operación estará a cargo de Gustavo Avakian. La contraparte paraguaya es Matías Ordeix, exejecutivo de Nestlé Uruguay y Paraguay, quien cuenta con una sólida carrera corporativa y empresarial. Hoy representa a la marca de café gourmet Lavazza en el negocio de máquinas de café, donde tiene más 1.000 máquinas instaladas. Además, integra distintas agrupaciones de ejecutivos», comentó.

Por su parte, Avakian relató que el desembarco en Paraguay comenzó a tomar forma el año pasado a partir de reuniones con diferentes jugadores clave del mercado paraguayo.

La iniciativa «se comenzó a gestar en el segundo semestre de 2025, cuando conocí a Matías en una ronda de negocios. Al conversar con más detalle, hablamos de replicar en Paraguay lo que hacía IBF Negocios. A inicios de mayo de este año hicimos una visita oficial en la que mantuvimos reuniones con las principales empresas de M&A (fusiones y adquisiciones), bancos, corredores de bolsa y estudios jurídicos y contables. Generamos la sociedad en Paraguay y ya estamos registrando la marca», detalló.

Para Benedetti, ese país ofrece condiciones atractivas para su firma. «Tiene una moneda estable, reglas de juego claras, las cosas marchan bien desde lo económico, cuenta con ventajas tributarias de 10% para los principales impuestos y, sobre todo, no detectamos otro jugador que haga algo similar», subrayó.

Estrategia de compras

Una empresa en 2026, dos en 2027 y tres en 2028. Ese es el plan de adquisiciones trazado por IBF en Paraguay, según Benedetti. Los tickets oscilarán entre US$ 5 millones y US$ 15 millones en los primeros dos años, agregó.

Matías Ordeix. El exejecutivo de Nestlé Uruguay y Paraguay, estará al frente de IBF Negocios en el mercado paraguayo. Foto: Ignacio Sánchez

En cuanto a los sectores objetivo, la estrategia se asemejará a la que aplica la firma en Uruguay. «Apuntamos a empresas de alimentación, agronegocios, veterinario y consumo masivo. Es una lógica similar a la local, con las adaptaciones que requiera al mercado paraguayo», indicó.

La única diferencia con respecto al modelo en Uruguay radicará en el origen de los fondos. Si bien al inicio se preveía que fueran exclusivamente locales, el creciente interés de empresarios uruguayos por ese mercado hizo que se replantearan la estrategia, comentó Avakian. «El negocio se iba a fondear con inversores paraguayos, pero una vez que lo mostramos a inversores uruguayos mostraron interés de participar», aseguró.

En principio, los inversores paraguayos aportarían cerca del 60% del capital para las adquisiciones. Mientras, la firma ya comenzó a evaluar operaciones.

«Contamos con tres prospectos muy avanzados e interesantes, con un volumen de negocios grande y buena rentabilidad», cerró Benedetti.