Nace Raizar Agro, una alianza de tres empresas que alcanza una facturación de US$ 50 millones al año

Un nuevo jugador ingresa al mercado agropecuario. Se trata de Raizar Agro, una compañía que surge de la alianza entre tres firmas existentes: Lanafil, creada en 1946, y dos empresas que pertenecen al portafolio del grupo inversor uruguayo IBF Negocios, Agroenfoque (más de 20 años en el mercado) y Procampo Uruguay (experta en semillas, fundada en 1990).

Esta nueva compañía o supera los US$ 50 millones anuales de facturación y tiene como socios en partes iguales a Lanafil e IBF Negocios.

El proyecto se concretó tras más de dos años de trabajo en conjunto, comentó Carlos Ameneiros, responsable de negocios en el grupo inversor. «IBF Negocios ha apostado al agronegocio desde hace más de cuatro años, primero con Agroenfoque y luego con la compra de Procampo. Como ya veníamos trabajando en conjunto con Lanafil, hace dos años comenzamos a explorar juntos qué podíamos hacer. A medida que avanzamos, descubrimos que la verdadera sinergia era asociarnos, y fue ideal para consolidar la vertical de agronegocios de IBF», indicó.

La nueva compañía despliega una propuesta integral que abarca desde granos, genética vegetal, nutrición, protección de cultivos, inoculantes y otros subproductos.

Al frente de Raizar quedará Juan Alzugaray, gerente general de Lanafil, quien reveló que optaron por la alianza tras analizar que había «mucha complementariedad entre las carteras de las empresas». «Los tres somos proveedores del agro pero en distintos rubros, así que ahora podemos brindar un servicio más completo. Además, siempre fuimos una empresa familiar y con la incorporación de IBF Negocios podemos subir un nivel, por ejemplo, implementar software de gestión, potenciarnos y crecer a nivel local y regional. El plan es llegar con la oferta más integral al cliente. ¡El listado de potenciales ganancias es enorme!», enfatizó el empresario.

Crece el portafolio

Uno de los diferenciales del proyecto es unir fuerzas para afianzar un mejor servicio para el agro. «En un mismo proveedor convergen productos y servicios de tres empresas complementarias y el objetivo es ganar escala, solidez técnica y capacidad logística, para asegurar disponibilidad de insumos, cercanía con el productor y soluciones adaptadas a cada sistema productivo», señaló Ameneiros.

Como estrategia de negocio, consolidar un mayor volumen le permitirá contar con mayor poder de negociación con proveedores internacionales, explicó. Además, como contrapartida, la compañía también podrá ofrecer mejor capacidad de financiamiento y respaldo al productor.

Raizar apunta a satisfacer la demanda de productores de todo el país, tanto para agricultura intensiva y extensiva, como de arroz y forrajeros. «Por ello, no es una simple alianza comercial, sino de la conformación de una nueva empresa que concentra activos, equipos técnicos y cartera de productos bajo una misma marca», remarcó.

Por su parte, Alzugaray agregó que, en total, Raizar Agro consolida un portafolio que rondará entre 400 y 500 productos.

En total, en la compañía emplea a unas 80 personas.

Campo uruguayo. AUGAP.

Perfil exportador

Aunque el objetivo inicial de la nueva empresa es consolidarse como referente del sector agro en Uruguay, también planea potenciar su perfil exportador.

Con ese objetivo, Raizar se apoyará en la experiencia exportadora de Agroenfoque, que ya coloca productos en el sur de Brasil y Paraguay y «estaba en proceso de explorar otros mercados», aclaró el ejecutivo de IBF Negocios. «La parte internacional está en proceso de desarrollo, el plan es poder intensificar el negocio al exportar y crecer, por ejemplo, en productos con fórmula propia», aclaró.

En tanto, el gerente general de la empresa agregó: «La idea es ser exportadores, principalmente a países de la región. Un diferencial que tenemos, y que puede potenciar esto, es que Agroenfoque cuenta con una planta de exportación que está homologada por los compañía japonesa Marubeni/Helena, referente mundial, para formular fertilizantes. Son solo dos empresas en el mundo (con este sello) y esto es un gran plus. Abre un sinfín de oportunidades», concluyó Alzugaray.