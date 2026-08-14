IBF Negocios compra parte de Edintor y apuesta al rubro de herramientas con una inversión de US$ 20 millones

El grupo inversor uruguayo IBF Negocios concretó una nueva operación en el mercado local al adquirir una participación de la empresa nacional Edintor, líder del mercado de herramientas con la marca Ingco.

La firma del acuerdo, que se concretó hace un par de semanas tras más de dos años de negociaciones, marcó el ingreso del grupo en una nueva vertical de negocio -la de herramientas- dentro del portafolio de adquisiciones, comentó Hugo Benedetti, director de IBF Negocios.

A diferencia de otras operaciones de la empresa, en las que adquiría la totalidad o una participación mayoritaria, en este caso la compra fue parcial, aclaró Benedetti. De hecho, Agustín Piccolo, director de Edintor, continúa al frente junto a todo el equipo de la firma.

«Es una asociación, sigue todo el equipo porque queremos aprovechar el expertise que han desarrollado en estos años. Han logrado el liderazgo del mercado en poco tiempo, en un rubro donde hay marcas muy fuertes y de larga trayectoria», explicó Benedetti, quién agregó que desde IBF Negocios aportarán «respaldo financiero, visión estratégica y ayuda para diseñar un plan de negocios».

Foto: Leonardo Mainé

Para llegar al modelo de asociación definitivo, ambas empresas contaron con el asesoramiento de Orellana Capital. Para Piccolo, «fue más que una intermediación normal; ayudó a entender qué era lo mejor para ambas partes».

Además, detalló que la decisión de sumar un socio no respondió a una necesidad de capital sino a «un cambio de etapa personal». «La empresa hoy funciona, los equipos gerenciales están formados. Sentía que estaba en la zona de confort y pensé que era momento de dar un salto en mi carrera y desafiarme con este nuevo modelo de negocio», argumentó.

Invertir y crecer

Con 11 años en el mercado (ver recuadro), Edintor está instalada en un predio de 22.000 metros cuadrados (m2) en la zona de Melilla, donde posee dos naves de poco más de 3.000 m2 cada una. Según resumió Piccolo, emplea a unas 100 personas y comercializa aproximadamente 3.000 SKU entre tres marcas que representa: Ingco, la principal; Watford, orientada a uso doméstico, y Osbourg, que sumaron hace un mes y apunta al sector industrial y de construcción.

Hoy, los productos llegan a todo el país a través de distribuidores que abastecen a unos 800 clientes, sobre todo ferreterías y barracas.

Foto: Leonardo Mainé

A esta estructura, se sumará una nueva nave logística en la que, adelantó Benedetti, el grupo invertirá entre US$ 15 millones y US$ 20 millones en cuatro años.

«Una parte (de la inversión) es para la nueva nave dentro del predio. Ya está hecho el movimiento de suelos y la construcción se estima que estará pronta para 2027. Ahí habilitaremos un depósito fiscal aduanero privado y, eventualmente, alojaremos una futura empresa complementaria al negocio de herramientas», detalló Piccolo. Al respecto, Benedetti amplió que la adquisición de una empresa del rubro «o muy cercano» permitirá «consolidar la nueva vertical en IBF Negocios».

Con estas acciones, el negocio crecerá un 60% en tres o cuatro años, señalaron los empresarios.

Por su parte, Piccolo adelantó que ya negocia la incorporación de otras marcas al portafolio propio -incluso una línea de muebles de jardín- y no descarta explorar el mercado paraguayo de herramientas.